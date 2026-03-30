Toimittajaksi opiskelevien eduskunnassa punavihreillä puolueilla olisi 163 edustajaa

Verkkouutisten laskelma toimittajaksi opiskelevien fiktiivisestä eduskunnasta perustuu äsken julkaistuihin Nordic Journalism Students 2025 -kyselyn tuloksiin. Kohuttuun kyselyyn vastasi 423 suomalaista journalismin opiskelijaa.

Kyselytuloksen perusteella vasemmistoliittoa äänestäisi 34 prosenttia, vihreitä 21 prosenttia ja SDP:tä 15 prosenttia vastaajista eli toimittajaopiskelijoista. Näiden puolueiden yhteiskannatus olisi 70 prosenttia. Vertailun vuoksi nämä puolueet saivat oikeissa eduskuntavaaleissa 2023 yhteensä 34 prosentin kannatuksen.

Kaikkien muiden puolueiden kannatus opiskelijakyselyssä oli huomattavasti alhaisempi: kokoomusta kannatti viisi, keskustaa neljä, perussuomalaisia kolme ja RKP:ta kaksi prosenttia vastaajista. Kristillisdemokraatit ja Liike nyt saivat molemmat yhden prosentin kannatuksen. Vastaajista seitsemän prosenttia oli epävarmoja kannastaan ja viisi prosenttia ei halunnut vastata. Kaksi prosenttia ilmoitti, ettei äänestäisi.

Näin paikat jaettaisiin

Kun journalismin opiskelijoiden vastauksista jätetään pois ne, jotka vastasivat ”Epävarma, ”En äänestäisi” tai ”En halua vastata”, puolueiden kannatusluvut opiskelijoiden keskuudessa ovat seuraavat: vasemmistoliitto 39,5 prosenttia, vihreät 24,4 prosenttia ja SDP 17,4 prosenttia. Punavihreiden puolueiden yhteiskannatus on näin 81,3 prosenttia.

Muiden puolueiden kannatus on: kokoomus 5,8 prosenttia, keskusta 4,7 prosenttia, perussuomalaiset 3,5 prosenttia, RKP 2,3 prosenttia, kristillisdemokraatit 1,2 prosenttia ja Liike nyt 1,2 prosenttia.

Kannatusluvun suoraan edustajan paikoiksi muuttamalla vasemmistoliitto saisi eduskuntaan 39,5 prosentin kannatuksella 79 kansanedustajaa. Toiseksi suurin puolue olisi vihreät 49 edustajanpaikalla. Näiden kahden puolueen ylivoima on toimittajaopiskelijoiden parissa niin suuri, että ne pystyisivät muodostamaan kahdestaan enemmistöhallituksen 128 kansanedustajalla.

Todellisuudessa vaalimatematiikka toisi oikeissa vaaleissa kyseisille puolueille vieläkin enemmän edustajia.

Kolmanneksi suurin puolue tässä toimittajaskenaariossa olisi SDP 35 kansanedustajalla. Punavihreiden puolueiden paikkamäärä olisi tällä tuloksella yhteensä 163 edustajaa.

Lopuille puolueille jäisi yhteensä 37 edustajanpaikkaa. Niistä kokoomus saisi 12 ja keskusta yhdeksän. Perussuomalaisille tulisi journalismin opiskelijoiden äänillä seitsemän kansanedustajanpaikkaa. RKP saisi viisi, kristillisdemokraatit kaksi ja Liike nyt kaksi edustajanpaikkaa.

Puolue Kannatus prosentteina Edustajanpaikat Vasemmistoliitto 39,5 79 Vihreät 24,4 49 SDP 17,4 35 Kokoomus 5,8 12 Keskusta 4,7 9 Perussuomalaiset 3,5 7 RKP 2,3 5 Kristillisdemokraatit 1,2 2 Liike nyt 1,2 2

Kyselyyn vastasi 423 opiskelijaa. Paikkajako perustuu suoraan muunnelmaan kyselyn kannatusprosenteista.

