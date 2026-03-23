Kysely: Vasemmistoliittoa kannattaa 34 prosenttia journalistiopiskelijoista

Vasemmistoliitto, vihreät ja SDP ovat suomalaisten journalistiopiskelijoiden suosituimmat puolueet, osoittaa tuoreen yhteispohjoismaisen Nordic Journalism Students -kyselytutkimuksen alustavat tulokset, joista lähetettiin tiedote maanantai-iltana.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, vasemmistoliittoa äänestäisi 34 prosenttia, vihreitä 21 prosenttia ja SDP:tä 15 prosenttia vastanneista journalistiopiskelijoista.

Lisäksi kokoomusta ilmoittaa kannattavansa 5 prosenttia, keskustaa 4 prosenttia, perussuomalaisia 3 prosenttia, RKP:tä 2 prosenttia ja kristillisdemokraatteja sekä Liike Nytiä 1 prosentti vastaajista, ilmenee tutkimustuloksista.

Tutkimuksen tulokset vuotivat julkisuuteen jo viikonloppuna, ja niistä syntyi vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Joka neljäs vastaaja luokitteli itsensä poliittisesti melko tai erittäin aktiiviseksi. Näin vastanneiden osuus oli pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset journalistiopiskelijat pitivät tärkeinä puolueetonta tiedonvälitystä, monimutkaisten tapahtumien selittämistä ja valtaapitävien toiminnan kriittistä tarkastelua.

Edellisten lisäksi lähes yhtä tärkeiksi arvioitiin julkisen keskustelun edistäminen ja uusien ajatusten herättäminen ihmisissä. Poliittisen agendan määrittäminen ja mediayhtiön taloudellisesta menestyksestä huolehtiminen koettiin vähiten tärkeiksi rooleiksi. Edellistä piti tärkeänä vain joka kuudes vastaaja ja jälkimmäistä noin joka kolmas.

Nordic Journalism Students -kysely toteutettiin viime vuoden lopulla. Siinä selvitettiin pohjoismaisten journalistiopiskelijoiden ajatuksia journalismista, opinnoistaan, mediankäytöstään ja tulevaisuuden työhaaveistaan.

Kyselyyn vastasi 1741 opiskelijaa 27 korkeakoulusta kaikissa viidessä Pohjoismaassa ja Grönlannissa. Suomesta mukana olivat kaikki journalistiikan opetusta antavat korkeakoulut: ammattikorkeakouluista Haaga-Helia, Oulu ja Turku sekä yliopistoista Helsinki (Svenska social- och kommunalhögskolan), Jyväskylä ja Tampere.

Suomessa vastaajia oli 423 ja kyselyyn vastausprosentti 43,6.