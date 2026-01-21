Toimeentulotukea maksettiin yli miljardilla eurolla, yksi alue nousee selvästi esiin

Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat yli miljardiin euroon viime vuonna, kertoo Kela.

Maksettu summa oli 173 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna, ja kulujen kasvu oli 21 prosenttia, mikä on selvästi suurempaa kuin edellisenä vuonna. Inflaatio on huomioitu maksettujen tukisummien muutoksissa.

Perustoimeentulotukea sai vuoden aikana yhteensä 256 916 kotitaloutta. Saajakotitalouksien määrä kasvoi noin 7 300 kotitaloudella edellisvuodesta.

Keskimäärin Kela maksoi perustoimeentulotukea 574 euroa kuukaudessa jokaista tukea saanutta kotitaloutta kohti. Summa on 44 euroa suurempi kuin edellisvuonna.

– Muuhun sosiaaliturvaan kohdistuneiden leikkausten vuoksi tukea saaville kotitalouksille maksetaan aiempaa enemmän nimenomaan perustoimeentulotukea. Kotitaloudet saavat tukea myös aiempaa useampana kuukautena ja aiempaa enemmän, arvioi tutkija Tuija Korpela tiedotteessa.

Vuonna 2025 perustoimeentulotuen piiriin tuli uusia kotitalouksia suunnilleen saman verran kuin vuosina 2023–2024.

– Osin saajien määrän kasvua selittää ukrainalaisten pakolaisten siirtyminen sosiaaliturvan piiriin. Nyt myös heikko työllisyystilanne todennäköisesti vaikuttaa asiaan. Jo aiemmin tukea saaneita kotitalouksia on jäänyt tuen saajiksi pidemmäksi aikaa, Korpela sanoo.

Tyypillisesti kunnat ja valtio rahoittavat perustoimeentulotuen puoliksi. Tällä tavalla rahoitetussa tuessa menot kasvoivat vajaa 234 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Valtion kokonaan rahoittamassa perustoimeentulotuessa menot laskivat huomattavasti vuonna 2025. Viime vuonna valtion kokonaan rahoittama tuki oli vajaa 43 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna vastaava summa oli yli 100 miljoonaa. Muutosta selittää se, että valtion kokonaan rahoittama toimeentulotuki päättyi 1. huhtikuuta 2025. Valtio rahoitti aiemmin kokonaan pakolaisten ja tilapäistä suojelua saavien perustoimeentulotuet.

Perustoimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui noin kuusi ja puoli prosenttia Suomen väestöstä. Yleisintä tuen saaminen oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa perustoimeentulotukea sai vajaa 12 prosenttia väestöstä.

Perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista yli 159 000 eli 62 prosenttia oli yksin asuvia. Muita yhden hengen kotitalouksia, esimerkiksi vanhempiensa luona asuvia aikuisia lapsia tai kämppäkavereita, saajien joukossa oli vajaat 39 000. Pariskuntia oli 12 000.

Lapsiperheitä perustoimeentulotukea saaneiden joukossa oli vajaa 46 500. Heistä reilu 28 000 oli yhden ja 18 000 kahden aikuisen perheitä.

Kotitaloustyypeittäin perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi viime vuonna kaikissa kotitaloustyypeissä.

– Tuen tarpeen kasvu näyttäisi koskevan kaikenlaisia kotitalouksia yksin asuvista lapsiperheisiin. Perustoimeentulotuelta ei poistuta yhtä herkästi kuin aiemmin. Kaikissa kotitaloustyypeissä myös maksetun tuen euromäärä on kasvanut ja pitkäaikainen tuen saanti lisääntynyt selvästi, Korpela kertoo.

