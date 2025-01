”Todellisia kysymyksiä on kaksi” – huippututkijalta suorat sanat kaapelikohusta

Venäjä-asiantuntija ja Chatham Housen vanhempi tutkija Keir Giles on liittynyt joukkoon asiantuntijoita, jotka kyseenalaistavat Washington Post -lehden artikkelin. Yhdysvaltalaislehden mukaan Itämeren kolme kaapelirikkoa puolentoista vuoden sisään olisivat olleet vahinkoja ja asiasta olisi ”kasvava konsensus” läntisten tiedusteluviranomaisten keskuudessa.

– Todellisia kysymyksiä tässä on kaksi, Giles arvioi X:ssä.

– 1. Mikä sai ”nimettömät virkamiehet” tuomaan julki käsityksiä, jotka vapauttavat Venäjän sekä tapahtumiin liitetyt alukset, ja jotka merenkulun asiantuntijat välittömästi hylkäävät järjettöminä?

– 2. Miksi Washington Post otti nuo käsitykset kärkeen, eikä todellista tarinaa, Giles jatkaa.

Europarlamentaarikko (kok.) ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri tyrmäsi WP:n jutussa lehden kertomat nimettömien tiedustelulähteiden väitteet hölynpölynä.

Meriliikennettä avoimen datan perusteella seuraavalla Auonsson-tilillä todetaan, että WP:n tiedot Itämerellä tapahtuneista kaapelivaurioista ovat myös vajavaiset, koska tapauksia on ollut enemmän kuin kolme, joista artikkeli puhuu.

Ulkopoliittisten instituutin entinen johtaja, europarlamentaarikko (kok.) Mika Aaltola on myös ottanut asiaan kantaa X-päivityksellä.

Hänen mukaansa olisi läntistä itsepetosta – liian helppoa ja laiskaa ajatella, että toistuvat kaapelirikot Itämerellä olisivat pelkkiä onnettomuuksia ja huonoa merimiestaitoa.

Aaltola jatkaa, että ehkä jotkut ajattelevat, että tällaisen viestiminen olisi eskalaatiota vähentävä liike, joka ilmaisisi ”strategista kärsivällisyyttä” Venäjän suhteen.

– Olisi kuitenkin hieman outoa, että Nato-operaatio alueella olisi vain meriliikenteen valvonnan parantamista, joka jostain syystä tehtäisiin nyt sotilaallisemmin, Aaltola muotoilee viitaten siihen, että liittouma tehostaa Itämerellä kriittisen infrastruktuurin suojaamista.

Hänen mukaansa vuoto WP:lle sopii kuvaan ”de-eskaloivan tiedustelutiedon mallista”, jolla on geopoliittinen kannustin.

Aaltolan mukaan Itämeren tapaukset ovat edelleen tutkinnassa, ja se tulee jatkumaan, koska tapahtumat ovat helposti kiistettävissä. On kuitenkin tarpeen lähettää strateginen viesti päättäväisyydestä Venäjän ja sen varjolaivaston ilmeisten, tahallisten tai tuottamuksellisten, toimien vuoksi.

– Taktiset vuodot medialle vähentävät jännitteitä, mutta vain oman yleisön silmissä. Ne ovat merkki erimielisyydestä lännessä, joka voi rohkaista Venäjää vastuuttomuuteen ja uuteen sabotaasiin, arvioi Aaltola.

Geopoliittiset syyt, miksi epäselvää tilannetta pitäisi tulkita Venäjän eduksi sabotaasisarjalta vaikuttavassa tilanteessa, ovat Aaltolan mukaan selvät. Tutkinta on työlästä ja se ei välttämättä johda aukottomiin todisteisiin. Viranomaiset saattavat haluta ei-kaivattua huomiota keräävän asian pois päiväjärjestyksestä, jonka hoito kuluttaa jo muutenkin rajallisia resursseja. Joidenkin maiden motivaatiota voi puolestaan heikentää tilanteen jännittyminen Itämerellä.

– Näiden näkökohtien liiallinen painottaminen saattaa kuitenkin lietsoa Venäjän aggressiota ja heikentää [lännen] pelotetta. Kuten Suomessa sanotaan, venäläiset iskevät pistimellään niin kauan kunnes osuvat johonkin kovaan, Aaltola sanoo.

There are two real stories here.

1) What motivated "anonymous officials" to put forward ideas exonerating Russia and the ships concerned, that are instantly dismissed by shipping experts as nonsensical?

2) What led the Washington Post to lead on those ideas not the real story? https://t.co/cOSZOGZjsm

— Keir Giles (@KeirGiles) January 20, 2025