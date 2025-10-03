Verkkouutiset

Vihreiden vaaliteltta keväällä 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Timo Soini: Tämä vika vihreissä on

  • Julkaistu 03.10.2025 | 18:48
  • Päivitetty 03.10.2025 | 18:50
  • Politiikka, Vihreät
Konkaripoliitikon mukaan puolue on karkottanut miehet tehokkaasti.
Pitkän linjan poliitikko Timo Soini kirjoittaa blogissaan, mikä vihreissä on hänen mukaansa vialla. Hän viittaa tuoreisiin kannatusmittauksiin, joiden mukaan vihreiden kannatus on laskenut 7,5 prosenttiin.

– Eli Helsingin ulkopuolella ei juuri mitään, Soini kommentoi puolueen kannatusta.

Hänen mukaansa vika alhaiseen kannatukseen ei ole puheenjohtaja Sofia Virrassa.

– Sama tulos, jopa huonompi tulisi Saara Hyrköllä. Tiina Elosta tai Inka Hopsusta ei ole tässä apua, Soini kirjoittaa.

Soinin mukaan vihreillä pitäisi olla mies puheenjohtajana.

Ville Niinistö [vihreiden puheenjohtaja 2011–2017] on ärsyttävä besserwisser, mutta hän pelasi kovaa ja tulosta tuli. Näin se vaan on, vaikka vastalauseiden myrsky nousee, Soini kirjoittaa.

Soini viitannee siihen, että miespuolinen puheenjohtaja voisi nostaa puolueen kannatusta miesten keskuudessa.

– Vihreät ovat karkottaneet miehet tehokkaasti. Jopa pysyvästi. Tämä on puolueen ydinongelma. Miehen puute, Soini jatkaa.

Hänen mukaansa vihreiden toinen ongelma on se, että vasemmistoliitolla on Soinin mielestä paremmat poliitikot.

– Se on korjattavissa kehittämällä itseään, mutta jankuttamalla, joka näyttäytyy nalkuttamisena, ei kannatus nouse, Soini päättää.

Timo Soini muistetaan parhaiten perussuomalaisten pitkäaikaisena puheenjohtajana (1997–2017). Perussuomalaisten jakaantumisen jälkeen hän siirtyi uuteen puolueeseen, jonka nimeksi tuli Sininen tulevaisuus ja sittemmin Korjausliike. Soini toimi ulkoministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa vuosina 2015–2019.

