Timo Soini Sanna Ukkola Showssa: Sanna Marinin perintö on katastrofaalinen

Perussuomalaisten puheenjohtajana vuosina 1997-2017 toimineen Timo Soinin mukaan tuleva hallitus joutuu aloittamaan työnsä hankalassa tilanteessa niin Sanna Marinin (sd.) hallituksen perinnön kuin kansainvälisen tilanteenkin vuoksi.

Soini keskusteli vaalituloksesta ja hallitusneuvotteluista Verkkouutisten Sanna Ukkolan haastattelussa yhdessä kokoomuksen entisen puoluesihteerin, Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujusen kanssa.

– Tämä Marinin hallituksen perintö taloudellisessa mielessä on katastrofaalinen, Soini toteaa.

– Kansainvälinen kehys on tosi hankala. Ukrainan sota ei ole loppumassa, uusia kriisejä näyttää Euroopan rajoilla pukkaavan, Kosovon-Serbian kriisi, mahdollinen uusi pakolaiskriisi Sudanista ja muita tällaisia. Ei ole helppoa.

Entinen PS-johtaja toteaa hallituksen muodostumisen Säätytalolla neuvottelevista puolueista olevan todennäköistä, toivottavaa ja demokratian kannalta tärkeää.

– Nyt meillä on tällainen megalomaaninen 18 alueen sote, jossa Uudellamaalla on viisi palasta, joka on täysin toimimaton ja rikki ja sieltä puuttuu rahaa. Nämä asiat pitää hoitaa, Soini sanoo.

– Suomalaisten elintasosta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta täytyy pitää huolta. Jos meillä ei ole toimintakykyistä hallitusta, jolla on suunnitelma Suomen nostamiseksi, niin me olemme entistä pahemmassa pulassa.

Soinilla on selkeät odotukset seuraavan hallituksen myötä tulevista muutoksista.

– Odotan konservatiivisempaa arvopolitiikkaa, odotan yrittäjämyönteisempää talouspolitiikkaa ja etenkin bensa- ja alueasioissa järjen ääntä, hän listaa.