Kansanedustaja vaatii panostuksia puolustusteollisuuteen

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan Suomen tulee jatkaa Ukrainan tukemista puolustusmateriaalin avulla.

– Tässä pitäisi nyt mahdollistaa myös vienti suoraan tuottajilta, sitoutua maana myös pitkäjänteisiin ja ennakoiviin ostolupauksiin teollisuudeltamme. Tällöin investointeja pystyttäisiin tekemään ja skaalaamaan toden teolla tuotantoa, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hän huomauttaa, että hallitusneuvotteluissa jo päätettiin vahvistaa kotimaisen puolustusteollisuuden vientimahdollisuuksia.

– Hallitusohjelmaan kirjasimme, että jatkossa Suomi ei enää vientilupiin laita muita verrokkimaita tiukempia vientiehtoja. Myös haluamme luvituksella varmistaa sen, että Suomesta tehdyille kaupoille ja tuotteille on niiden elinkaaren päivitys- ja huolto varmistettu. Meidän tulee hyödyntää nyt täysimääräisesti jo EU:n olemassa olevien puolustusrahoitusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet puolustusinnovaatioiden viennissä ja kehittämisessä.

Heinosen mukaan Suomella on kuitenkin vielä paljon tehtävää.

– Euroopassa koko puolustus-, avaruus- ja ilmailusektori on noin 230 miljardin euron toimiala, joka työllistää lähes 900 000 ihmistä. Meillä Suomessa toimialan suuruus on kuitenkin vain kaksi miljardia ja suora työllistävyys noin 8 000 henkeä. Se on muuten vain noin viidennes esimerkiksi Ruotsiin verrattuna.

Hän huomauttaa, että suomalaisella puolustusteollisuudella on erityistä osaamista liittyen muun muassa maa- ja meriajoneuvoihin, asejärjestelmiin, ampumatarvikkeisiin, johtamisjärjestelmä- ja tilannekuvatekniikkaan, tietoturvaan, fyysisiin suojaratkaisuihin ja järjestelmien elinkaaren hallinnan palveluihin.

– Nämä tuotteet ja palvelut hyödyntävät erilaisia teknologioita ja innovaatioita laajalla skaalalla, Heinonen toteaa.

Jotta Suomen oma puolustusteollisuus voi jatkossakin pärjätä kilpailussa, Heinosen mukaan Suomessa on panostettava nyt merkittävästi alan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, osaavan työvoiman riittävyyteen sekä ylipäänsä kilpailukykyiseen toimintaympäristöön esimerkiksi verotuksen, lainsäädännön ja logistiikan suhteen.

– Suurimmissa EU:n jäsenmaissa ja Yhdysvalloissa puolustusteollisuus on merkittävä työllistäjä. Suurimmat EU-maat ovat ostaneet puolustusmateriaalia tähän saakka lähinnä kotimaastaan, mutta esimerkiksi Saksassa puolustushankintojen taso tulee olemaan jatkossa niin suuri, että tähän ei ole enää mahdollisuutta. Monissa maissa ei ole omaa teollisuutta lainkaan. Suomalaiselle puolustusteollisuudelle avautuu kasvavat markkinat puolustusmateriaalin viennissä.