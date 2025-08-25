”Oma armeija on paras turvatakuu”

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan Ukrainalle tulee saada vahvat ja toimivat turvatakuut.

– Ukrainan tulisi saada sellaiset turvatakuut, että Venäjä ei hyökkäisi sinne enää koskaan uudelleen. Ukrainalaisille turvatakuut ovat välttämättömät, jotta se voisi jatkossa luottaa uskottavan vastavoiman tulevan tarvittaessa apuun, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Kansanedustaja näkee turvatakuukeskustelussa kaksi ääripäätä. Toisessa laidassa on kevyin turvatakuu eli poliittinen lupaus avusta pahimmalla hetkellä. Heinosen mukaan vahvin turvatakuu olisi liittolaismaiden sotilaiden sijoittaminen maahan turvaamaan rauhaa.

– Kumpikin tuntuu kaukaiselta ja eri syistä jopa mahdottomilta.

Kansanedustaja muistuttaa, että vuonna 1994 Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska ja myös Venäjä antoivat Ukrainalle lupauksen turvatakuista maan suostuttua luopumaan neuvostoaikaisista ydinaseista.

– Vasta vuoden 2022 täysimittaiseksi laajentunut Venäjän hyökkäyssota sai muut maat toimimaan, mutta ei todellakaan Budapestin sopimuksen lupaamalla tavalla.

– Tehokkaimmat turvatakuut tietenkin Ukrainalle toisi täysi Nato-jäsenyys. Venäjä ja Kreml ei kuitenkaan tule missään tilanteessa tähän suostumaan tai edes siihen, että Nato olisi jonkinlaisena toimijana turvatakuiden takana.

Myös ajatus länsimaisista joukoista Ukrainassa voi kansanedustajan mukaan jäädä kaukaiseksi haaveeksi.

– Venäjän ja jopa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon lienee vaikea päätyä ja suostua sellaisiin turvatakuisiin, joissa Yhdysvaltojen joukkoja varsinaisesti sijoitettaisiin Ukrainaan.

Myös YK:n rauhaturvaoperaatio olisi Heinosen mukaan vaikea toteuttaa, sillä Venäjä voisi YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä estää sen.

Myös Naton viidennen artiklan kaltaisiin turvatakuisiin liittyy kansanedustajan mukaan haasteita. Hän muistuttaa, että edes aito Naton viides artikla ei tarkoita suoraa ja välitöntä sotilaallisen avun antamista.

– Kaikkeen edellä mainittuun liittyy lopulta myös se vaikein kysymys eli mitkä maat olisivat oikeasti valmiita sotimaan rintamalla Ukrainan puolesta?

– Lopputulema onkin se, että tärkeimmät turvatakuut rakentuvat aina jokaisen maan oman armeijan varaan. Tämä koskee myös Ukrainaa. Ukrainan oman armeijan – puolustuskyvyn – tulisi olla rauhan jälkeen ja sen aikana aina niin vahva, että jo se antaisi Venäjälle viestin siitä, ettei maahan kannata hyökätä.

Heinosen mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden tulisi yhdessä Ukrainan kanssa vahvistaa maan omia asevoimia.

– Lopulta kuitenkin aina oma armeija on itsenäisen maan luotettavin turva kaikissa tilanteissa.