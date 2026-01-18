Timo Heinonen: Euroopalta edellytetään nyt yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) käsittelee blogikirjoituksessaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittamia tulliuhkauksia. Uhat koskevat Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata ja ovat seurausta Grönlanti-kiistasta.

Heinonen kutsuu Trumpin päätöstä “käsittämättömäksi” ja ”tyrmistyttäväksi”, ja näkee tilanteen toimintana ”omia vastaan”.

Heinosen mukaan Trumpin puheet ja toimet edellyttävät Euroopalta nyt yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä.

– On ennennäkemätöntä, että Naton sisällä toimitaan tällaisin rangaistustullein toisia – omia – vastaan, kansanedustaja sanoo.

Heinosen mukaan pääasia on kuitenkin se, että Eurooppa tietää mitä pitää tehdä ja hänen mukaansa myös tällä kertaa sitten tekee.

Kirjoituksessaan hän viittaa myös presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) näkemyksiin, joiden mukaan liittolaisten kesken asiat ratkaistaan keskustelemalla ja yhteisillä pelisäännöillä, ei painostamalla. Heinosenkin mukaan mahdolliset tuontitullit ovat vahingollisia.

Kansanedustaja arvioi blogissaan myös Naton tulevaisuutta. Hän pitää ajatusta Naton hajoamisesta liioiteltuna, mutta sanoo pohtineensa Trumpin lausuntoja.

– Toki kaksi kertaa kahvia nielaisin myös sen kommentin jälkeen, kun 10.1.2026 Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa Trump totesi, että Yhdysvallat kyllä puolustaa omistamaansa Grönlantia, mutta ei vuokraamaansa. Pohdin, että eihän Naton artikla 5. perustu omistamiseen vaan liittolaisuuteen, Heinonen sanoo.

Nato-kysymyksen yhteydessä Heinonen käsittelee myös presidentti Sauli Niinistön ajatusta eurooppalaisemmasta Natosta. Niinistö johtaa Heinosen mukaan työryhmää, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma Euroopan puolustamiseksi ilman Yhdysvaltoja.

Heinonen näkee, että tavoitteena on tehdä suunnitelma ja etsiä ratkaisuja tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon heikentyy.

– Joku voi jo kysyä, että eikö se ole jo heikentynytkin, ja ainakin itse ajattelen niin, että on, mutta ennen muuta Trumpin ei koko Yhdysvaltain, Heinonen arvioi.

– Mutta tosiasia on sekin, että Yhdysvalloissa presidentillä on sellaista valtaa, että hän halutessaan voi tällaistakin sitoutumista rapauttaa, Truth Social -postauksia vakavammin, hän lisää.