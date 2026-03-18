Tilaatko tavaraa ulkomailta? Laskuri kertoo tullimaksut

Tullin suosittu Tullilaskuri-palvelu on saanut merkittävän parannuksen: palvelu kertoo nyt, jos tavaran tilaamiseen liittyy rajoituksia tai jos sen tilaaminen on kiellettyä. Uudistus otettiin käyttöön helmikuussa, ja sen tavoitteena on auttaa nettitilaajia toimimaan oikein ja turvallisesti.

Noin 20000 asiakasta kuukaudessa arvioi Tullilaskurissa netistä tilattavan tavaran kokonaiskustannuksia. Uusi ominaisuus täydentää palvelua kertomalla selkeästi, jos tavaraa ei saa tilata Suomeen tai sen tilaamiseen liittyy rajoituksia.

Palveluun on lisätty tiedot yleisimmistä tavaroista, kaikkia kieltojen ja rajoitusten alaisia tavaroita ei Tullilaskurista löydy.

Jos henkilö olisi aikeissa tilata esimerkiksi nikotiinipusseja, kertoo Tullilaskuri heti, että niiden tilaaminen Suomeen on kiellettyä ja ohjaa lukemaan aiheesta tarkemmin Tullin verkkosivuilta.

– Tullilaskurin uusi ominaisuus tarjoaa selkeän ja nopean tavan tarkistaa yleisimmät tavaroiden nettitilaamiseen liittyvät kiellot ja rajoitukset jo ennen tilaamista. Esimerkiksi tupakkatuotteiden, kuten nikotiinipussien, tilaaminen Suomeen on kiellettyä – ja nyt tämä tieto löytyy helposti Tullilaskurista. Tavoitteenamme on, ettei kukaan tule vahingossa tilanneeksi tavaroita, joita ei saa Suomeen tuoda, kertoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio tiedotteessa.

Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset täytyy tullata. On hyvä huomioida, että vaikka verkkokauppa sijaitsee EU:n alueella, se voi silti lähettää tilauksen EU:n ulkopuolelta.

Tullilaskurilla voi laskea arvion tullimaksusta ja arvonlisäverosta jo ennen tilaamista ja näin välttyä ikävältä yllätykseltä, jos ostoksen kokonaiskustannus onkin odotettua suurempi. Tullilaskuri opastaa myös vaihe vaiheelta, miten tullattava lähetys saapuu perille. Uusimman ominaisuuden ansiosta Tullilaskuri tukee nyt myös turvallisten ja laillisten ostopäätösten tekemistä.

Jos lähetys pitää tullata, kuljetusyritys ilmoittaa siitä asiakkaalle esimerkiksi tekstiviestillä tai kirjeellä. Tullaaminen on helppoa, kun muistaa muutaman perusasian: