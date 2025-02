Tietokanta paljastaa massiiviset tappiot Ukrainassa

Venäjän sotilaslääketieteen pääosaston tietokanta avaa Venäjän kärsimiä hurjia tappiolukuja kolme vuotta kestäneen Ukrainan sodan aikana.

Radio Free Europen avointen lähteiden selvityksiin erikoistunut tutkiva toimittaja Mark Krutov on jakanut viestipalvelu X:ssä tietokantaan perustuvaa tietoa venäläissotilaiden haavoittumisista.

Krutovin mukaan tietokantaan on kirjattu 166000 sairaalahoitoa Venäjän puolustusministeriön tiloissa tammikuun 2022 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana.

Krutov muistuttaa luvun olevan suuntaa antava, eikä tietokannan datasta voi vetää johtopäätöstä venäläisjoukkojen kokonaistappioiden määrästä.

Tietokanta on koottu sairaaloiden sotilaslääketieteelliselle osastolle lähettämistä tiedoista, jotka sen jälkeen lähetetään takaisin sotilasyksiköille yhtenä luettelona, ​​jotta yksiköt voivat jäljittää haavoittuneitaan.

Tietokanta sisältää dataa muun muassa sairaalahoitoa saaneiden henkilökohtaisista ​​tiedoista, yksiköistä, haavoittumistyypeistä sekä hoitotuloksista.

Tietokannassa ei Krutovin mukaan ole tietoja siviilisairaaloihin joutuneista. Lisäksi Krutov huomauttaa, että paljon haavoittuneita sotilaita viipyy päivän tai pari kenttäsairaaloissa ennen lähettämistään takaisin rintamalle. Tällaiset tapaukset eivät ole tietokannassa.

Tietokanta sisältää myös potilaita, jotka ovat joutuneet sairaalaan muiden kuin sodan aiheuttamien vammojen vuoksi. Krutovin mukaan tämä joukko on kuitenkin pieni vähemmistö kokonaisluvusta.

Krutov on analysoinut tietokannan dataa ja kertoo löydöksistään viestipalvelu X:ssä.

Analyysi osoittaa upseerien osuuden vähentyneen haavoittuneiden joukossa sodan edetessä. Tietokannasta selviää myös, että vaikeasti haavoittuneiden osuus on pysynyt suhteellisesti samalla tasolla Venäjän joukkojen kasvusta huolimatta. Sen sijaan keskivaikeasti loukkaantuneiden osuus kaikista haavoittuneista näyttää selvästi kasvaneen viime vuoden aikana.

Tietokannan toimittajalle vuotaneen sotilaslääkärin mukaan ainoa vamma, joka takaa sen, ettei haavoittuneen tarvitse palata rintamalle on käsivarren tai jalan amputointi.

Tietokannasta selviää, että moottoroidut kiväärirykmentit ovat kärsineet armeijan yksiköistä suurimmat haavoittumisiin johtaneet tappiot.

Tietokanta osoittaa myös, että haavoittuneiden keski-ikä on noussut 30 prosenttia sodan edetessä. Kun helmikuussa 2022 haavoittuneiden keski-ikä oli 28 vuotta, oli se kesäkuuhun 2023 mennessä noussut 36 vuoteen. Tämä kertoo Krutovin mukaan siitä, ettei Venäjä ole toistaiseksi hyödyntänyt kaikkein nuorimpia ikäluokkia.

🧵With my colleagues, we analyzed the Russian Main Military Medical Directorate's database on 166,000 hospitalizations in Russian MoD facilities (Jan 2022–June 2024). It's incomplete but offers insights into the Russian army's dynamics. https://t.co/QuzpcbDMDl

— Mark Krutov (@kromark) February 21, 2025