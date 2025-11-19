Ansaitsetko alle 19600 euroa? Et maksa lainkaan kunnallisveroa

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä veroprogression käytännön vaikutuksista.
Palkansaajan kunnallisverokynnys nousee ensi vuonna jo 19600 euroon. Toisin sanoen tätä alemmasta palkasta ei mene lainkaan kunnallisveroa.
Kunnallisverokynnyksellä tarkoitetaan tulorajaa, jonka jälkeen kuntalainen ryhtyy maksamaan kunnassaan tuloveroa.
Vielä vuonna 2015 tämä raja oli vain 9700 euroa.
– Kunnallisverokynnys on kaksinkertaistunut, kun kevennyksiä on jatkuvasti painotettu pienituloisille, Lehtinen muistuttaa.
Kunnallisvero on lievästi progressiivinen vero erilaisten verovähennysten vuoksi.
Kuntaliiton mukaan ensi vuonna tuloveroprosenttia on nostamassa 38 kuntaa ja laskemassa 5 kuntaa. Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 265 kunnassa.
Kiinteistövero kiristyy puolestaan yhteensä 26 kunnassa.
Veroprogression kiristämisen käytännön vaikutukset:
Alle 19 600 euron palkasta ei mene lainkaan kunnallisveroa vuonna 2026.
Vielä vuonna 2015 tämä raja oli vain 9 700 euroa.
Kunnallisverokynnys on kaksinkertaistunut, kun kevennyksiä on jatkuvasti painotettu pienituloisille. pic.twitter.com/yCgKGX2b9X
— Teemu Lehtinen (@TeemuTLehtinen) November 18, 2025