Palkansaajan kunnallisverokynnys on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa., LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Ansaitsetko alle 19600 euroa? Et maksa lainkaan kunnallisveroa

  • Julkaistu 19.11.2025 | 09:26
  • Päivitetty 19.11.2025 | 09:54
  • Verotus
Kunnallisverokynnys on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä veroprogression käytännön vaikutuksista.

Palkansaajan kunnallisverokynnys nousee ensi vuonna jo 19600 euroon. Toisin sanoen tätä alemmasta palkasta ei mene lainkaan kunnallisveroa.

Kunnallisverokynnyksellä tarkoitetaan tulorajaa, jonka jälkeen kuntalainen ryhtyy maksamaan kunnassaan tuloveroa.

Vielä vuonna 2015 tämä raja oli vain 9700 euroa.

– Kunnallisverokynnys on kaksinkertaistunut, kun kevennyksiä on jatkuvasti painotettu pienituloisille, Lehtinen muistuttaa.

Kunnallisvero on lievästi progressiivinen vero erilaisten verovähennysten vuoksi.

Kuntaliiton mukaan ensi vuonna tuloveroprosenttia on nostamassa 38 kuntaa ja laskemassa 5 kuntaa. Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 265 kunnassa.

Kiinteistövero kiristyy puolestaan yhteensä 26 kunnassa.

Uusimmat
