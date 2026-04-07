Tiedusteluraportti: Iranin uusi ylin johtaja viruu tiedottomana sairaalassa

Iranin uusi korkein johtaja Mojtaba Khamenei on toimintakyvytön ja saa lääkärinhoitoa Qomin kaupungissa, uutisoi The Times perustuen tiedusteluviranomaisten arvioon. Niiden mukaan 56-vuotias Khamenei ei kykene johtamaan maata.

Yhdysvaltain ja Israelin tiedustelun diplomaattinen muistio viittaa siihen, että Khamenei on tajuton ja on hoidettavana ”vakavassa tilassa”. Khamenei nousi Iranin ylimmäksi johtajaksi maaliskuun alussa pian sen jälkeen, kun Irania pitkään hallinnut Khamenein isä Ali Khamenei surmattiin ilmaiskussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

The Timesin näkemän muistion mukaan Khamaneita hoidetaan Qomin kaupungissa, joka sijaitsee noin 140 kilometriä Teheranista etelään.

– Mojtaba Khameneita hoidetaan Qomissa ja hänen tilansa on vakava. Hän ei kykene osallistumaan hallinnon päätöksentekoon, muistiossa todetaan.

Muistion mukaan vanhemman Khamenein ruumista valmistellaan hautausta varten Qomissa, joka on šiialaisen papiston keskus ja tunnetaan maan uskonnollisena pääkaupunkina.

Muistiossa todetaan, että tiedustelupalvelut ovat havainneet valmisteluja laajan mausoleumin rakentamiseksi Qomiin ”useampaa kuin yhtä hautaa” varten, mikä viittaa siihen, että muitakin perheenjäseniä voitaisiin haudata edesmenneen korkeimman johtajan viereen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tieto nuoremman Khamenein sijainnista on ilmeisesti ollut Yhdysvaltojen ja Israelin tiedustelupalvelujen tiedossa jo jonkin aikaa, mutta sitä ei ole aiemmin julkistettu.

Iran on vahvistanut, että uusi korkein johtaja haavoittui samassa sodan ensimmäisenä päivänä (28. helmikuuta) tehdyssä ilmaiskussa, jossa kuolivat muun muassa hänen isänsä, puolisonsa sekä yksi hänen pojistaan.

Mojtaba Khameneita ei ole nähty eikä kuultu julkisuudessa sodan alkamisen jälkeen.