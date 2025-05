Moskova haluaa ostaa aikaa ryhmittääkseen joukot uudelleen

– Heidän logiikkansa on yksinkertainen: he haluavat ostaa aikaa ryhmittyäkseen uudelleen. Mutta kukaan ei anna takeita siitä, että tämä on rauha. Pikemminkin tämä on seuraava vaihe heidän valmistautuessaan uuteen hyökkäykseen.

– He neuvottelevat, koska he ovat väsyneitä. Heillä ei ole riittävästi inhimillisiä resursseja, laitteita tai aikaa, Ukrainan ulkomaan tiedustelupalvelun johtaja Oleh Ivaštšenko sanoi Ukrinformin haastattelussa.

Hän korosti, että presidentti, koko Ukrainan hallitus ja lainvalvontaviranomaiset pyrkivät lisäämään painetta Venäjään asettamalla lisäpakotteita ja rajoituksia sen öljyn ja kaasun viennille.

– Koska jokainen heidän öljytankkerinsa on dollari, jonka he ovat ansainneet jossain muualla. Meille on selvää, että Ukraina säilytti ja säilyttää omistusoikeuden perustuslaissamme suojattuihin alueisiin. Alueisiin, jotka kansainvälinen oikeus tunnustaa kuuluvan meille Tästä ei keskustella, Ivaštšenko sanoi.

Ukraina – liittolaistensa Ranskan, Saksan, Britannian ja Puolan ohella – ehdotti 10. toukokuuta 30 päivän ehdotonta tulitaukoa.

Myöhemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti suorien neuvottelujen jatkamista Ukrainan kanssa Istanbulissa, jossa ”neuvottelut olivat keskeytyneet” vuonna 2022.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmaisi toivovansa Venäjän tulitaukoa ja ilmoitti odottavansa henkilökohtaisesti Putinia Turkissa 15. toukokuuta. Putin lähetti kuitenkin sen sijaan matalan tason valtuuskunnan. Zelenskyi puolestaan muodosti puolustusministerin johtaman Ukrainan valtuuskunnan.

Istanbulin neuvottelujen ainoa konkreettinen tulos oli sopimus sotavankien vaihdosta 1 000 vastaan 1 000-muodossa.

Venäjän kalustosta vain 20 prosenttia nykyaikaisia järjestelmiä

– Tällä hetkellä 80 prosenttia heidän sotilaskalustovarastostaan koostuu vanhentuneista malleista, joiden ominaisuudet ovat heikommat. Nämä laitteet on poistettu varastoista, saatettu takaisin toimintakuntoon ja lähetetty taistelukentälle. Vain 20 prosenttia Venäjän kalustosta koostuu uuden sukupolven järjestelmistä, Ivaštšenko sanoi.

Venäjän asetuotannosta Ivaštšenko huomautti, että Moskova pyrkii maksimoimaan tuotannon, mutta kohtaa merkittäviä esteitä, kuten investointien puutetta, konepulaa ja vaikeuksia saada välttämättömiä komponentteja.

Hän lisäsi, että Venäjä kamppailee sotilastuotannon kannalta kriittisten elektroniikan ja erikoiskemikaalien kanssa.

Ivaštšenkon mukaan venäläiset tuottavat yhteensä noin kolme miljoonaa 122- ja 152-kaliiperista ammusta vuodessa. Lisäksi 2,5–3 miljoonaa ostetaan Pohjois-Koreasta.

Sodan alusta lähtien venäläiset ovat jo tuoneet kuusi miljoonaa tykistökranaattia Pohjois-Koreasta.

Pohjois-Korea toimitti myös 170 mm:n M1989 Koksan – tykistöjärjestelmiä ja 240 mm:n M1991 -monitoimiohjusjärjestelmiä, 120 yksikköä kumpaakin tyyppiä, Ivaštšenko kertoo.