Ukrainan puolustusvoimien kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 1,1 miljoonaa henkilöä, eikä mikään rekrytointikampanja voi kattaa näitä määriä, joten Ukraina ei tule toimeen ilman kutsuntoja, sanoo Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö Kyrylo Budanov Ukrinformin mukaan.

– Ymmärryksen vuoksi Ukrainan puolustusvoimien nykyinen kokonaisvahvuus – kerron hieman ehdolliseen numeron, jotta emme paljasta valtiosalaisuutta – on 1,1 miljoonaa. Mikään rekrytointikampanja ei voi kattaa tällaisia määriä. Vain kutsunnat voi tehdä sen.

– On hylättävä jopa ajatukset, että kutsunnoista olisi mahdollista luopua. Tämä on sama ongelma kuin ammusten kanssa, koska määrät ovat valtavia, Budanov jatkoi.

Hänen mukaansa tämä määrä on säilytettävä jatkuvasti.

Budanov toteaa, että yksi pääkysymyksistä tässä suhteessa on kansalaisten motivaatio.

– Seuraava kysymys herää: kaikki ihmiset, jotka halusivat tulla, he tulivat. Ketä nyt kutsutaan? Valitettavasti hyvää vastausta täällä ei tule. Jos emme löydä heille mitään motivaatiota, niin väkisin tai joidenkin laillisten normien mukaan – ajaisimme niiden tehokkuuden on lähes nollaan. Periaatteessa näin on tapahtunut viime aikoina, ja tämä on myös rehellisesti tunnustettava, Budanov sanoo.

Hän huomautti, että on tiettyjä syitä, miksi ihmiset eivät halua liittyä Ukrainan puolustusvoimiin.

– Nyt puolustusvoimat maksavat hyvin. Eli motivaatiotekijä taloudellisena palkkiona ei todellakaan ole ensimmäinen. Ja herää kysymys: miksi näin on? En tiedä yhtä vastausta, ja olen varma, että tämä on monimutkainen ongelma, Budanov toteaa.

Hänen mielestään raha ei ratkaise ongelmaa.

– Tässä tarvitaan asianmukaista sosiaalista vuoropuhelua ja kunnollisia perusteluja, mutta sitä ei voida ratkaista pelkillä sanoilla, hän sanoo.