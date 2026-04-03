Tiedustelun paljastus: Iranin ohjuskykyjä ei olekaan tuhottu

Iranin ohjuskykyä ei ole tuhottu vielä kokonaan, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu CNN:lle. Erään lähteen mukaan Iran on yhtä kykeneväinen aiheuttamaan ”täydellistä tuhoa koko alueella”.

Tiedustelutieto antaa monipuolisemman kuvan tilanteesta kuin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa julkisuudessa esittämät arviot sotilaallisesta voitosta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Noin puolet Iranin ohjusten laukaisualustoista on yhä ehjiä. Tämän lisäksi Iranilla on edelleen käytössään tuhansia kertakäyttöisiä hyökkäysdrooneja, mikä on noin puolet Iranin droonikyvykkyydestä.

Yhdysvallat ei ole keskittänyt ilmaiskujaan Iranin rannikolla sijaitseviin sotilaskohteisiin. Sen tiedustelutiedon mukaan suuri osa Iranin rannikkopuolustuksen risteilyohjuksista onkin yhä ehjiä. Näiden ohjusten avulla Iranin on onnistunut yhä uhata Hormuzinsalmen meriliikennettä.

Valkoisen talon tiedottajan Anna Kellyn mukaan nimettöminä pysyttelevät lähteet pyrkivät vähättelemään Trumpin ja Yhdysvaltojen armeijan toimintaa sotilasoperaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Tässä ovat faktat: Iranin ballististen ohjusten ja droonien iskut ovat vähentyneet 90 prosenttia, heidän laivastonsa on tuhottu, kaksi kolmasosaa heidän tuotantolaitoksistaan on vaurioitunut tai tuhottu, ja Yhdysvalloilla sekä Israelilla on ylivoimainen ilmaherruus Iranin yllä, Kelly kommentoi CNN:lle.

Poimintoja videosisällöistämme

Erään hallinnon virkamiehen mukaan Yhdysvallat tuhoaa Iranin ballistisia ohjuksia nopeaa tahtia. Yhdysvaltojen, Israelin sekä Persianlahden maiden sotilashenkilöstö on kuitenkin edelleen raportoinut joutuneensa Iranin säännöllisten ohjus- ja drooni-iskujen kohteeksi.

Kellyn lisäksi myös Pentagonin tiedottaja Sean Parnell kiistää väitteet, joiden mukaan Yhdysvallat ei olisi onnistunut sotilasoperaation tavoitteessaan.

– Olemme reilusti aikataulua edellä sotilaallisten tavoitteidemme saavuttamisessa: Iranin ohjusarsenaalin tuhoamisessa, heidän laivastonsa hävittämisessä, heidän terrorististen liittolaistensa tuhoamisessa sekä sen varmistamisessa, ettei Iran koskaan saa ydinaseita, Parnell kommentoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskiviikkoon mennessä Yhdysvallat on iskenyt yli 12 300 kohteeseen Iranin sisällä, sanoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Yhdysvaltojen on onnistunut heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä. Samalla monia keskeisiä iranilaisjohtajia, kuten korkein johtaja Ali Khamenei ja turvallisuusneuvoston johtaja Ali Larijani, on saanut surmansa.

Yhdysvallat on kamppaillut avatakseen uudelleen Hormuzinsalmen liikenteen. Tiedustelutiedon mukaan vaikka Iranin laivasto on pitkälti tuhottu, Iranin vallankumouskaarti IRGC:n merivoimilla on yhtä jäljellä noin puolet toimintakyvystään. Tämä tarkoittaa ”satoja ellei tuhansia pieniä veneitä ja miehittämättömiä pinta-aluksia”, arvoi CNN:n lähde.

Näitä aluksia pidetään vastuussa Hormuzinsalmen meriliikenteen häirinnästä.