Tiedustelun päällikkö paljastaa: Venäläiset käskettiin pois padolta puoli tuntia ennen räjähdystä

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov sanoo, että venäläiset räjäyttivät tahallaan Kahovkan padon.

Hänen mukaansa padon räjähdykseen liittyvät huhut ja muut selitykset eivät pidä paikkaansa.

– On olemassa paljon faktoja, jotka kertovat, mitä tapahtui. Puolituntia ennen (räjähdystä) paikalla olleita venäläisjoukkoja käskettiin radion välityksellä poistumaan nopeasti patoalueelta, Budanov sanoo My-Ukrainan Edyny Novyny -ohjelman livelähetyksessä (jutun alla).

War Translated -sivusto on julkaissut englanninkielisen käännöksen Budanovin osuudesta Twitterissä

– Samaan aikaan paikalle saapui (Venäjän) erikoisjoukkojen ryhmä ja tiedämme mitä sen jälkeen tapahtui, Budanov toteaa.

Hänen mukaansa lähellä olleet Venäjän miehistysjoukot eivät tienneet, että pato räjäytetään.

– Tämä tuli heille yllätyksenä samalla tavalla kuin alueen siviileillekin.

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri listasi aikaisemmin syitä sille, että Venäjä oli padon murtumisen takana. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjä miehitti padon viime vuoden helmikuussa ja on pitänyt sitä koko ajan hallussaan. Toveri muistuttaa Ukrainan varoittaneen jo viime lokakuussa, että Venäjä panostaa patoa ja valmistautuu sen tuhoamiseen.

Venäjä myös nosti kevään aikana veden pinnan patoaltaassa epänormaalin korkealle ja muutti lainsäädäntöään niin, ettei patojen murtumisia tarvitse tutkia.

Lisäksi pato murtui yöllä, ja samaan aikaan padon alueella raportoitiin kuuluneen voimakkaita räjähdyksiä. NBC:n raportin mukaan USA:n tiedustelulähteet sanoivat Venäjän olevan padon murtumisen takana.

Resurrected Budanov says Russians deliberately blew up the Kakhovka dam: Russian forces present on the spot were ordered to quickly evacuate 30 minutes before. pic.twitter.com/yVlhyuXiYj

— Dmitri (@wartranslated) June 20, 2023