Tiedustelujohtaja varoittaa verkkovakoilun räjähdyksestä

Australiaan kohdistuva vakoilu on saavuttanut ”ennenäkemättömät mittakaavat”, toteaa maan tiedustelupalvelu ASIO:n johtaja Mike Burgess. Tiedustelupäällikön heinäkuussa lopussa esittämästä varoituksesta uutisoi australialainen The Nightly-verkkolehti.
Burgess, joka käsitteli Australiaan kohdistuvaa tiedustelu-uhkaa Adelaidessa pitämässään luennossa, kertoi erityisesti Australian, Britannian ja Yhdysvaltojen välisen AUKUS-yhteistyön kiinnostavan ulkovaltoja. Vuonna 2021 allekirjoitettu sopimus on tiivistänyt maiden yhteistyötä etenkin puolustushankintojen ja aseteknologian saralla.
Tavanomaisten epäiltyjen Kiinan, Venäjän ja Iranin lisäksi puolustusyhteistyö kiinnostaa useita muitakin valtioita, Burgess paljasti.
– Järkyttyisitte aidosti niiden maiden lukumäärästä ja nimistä, jotka yrittävät varastaa salaisuuksiamme.
Ulkomaiset tiedustelupalvelut hyödyntävät netin työpaikkailmoituksia tiedonlähteitä etsiessään. Ilmoituksia on Australiassa lisätty useiden valefirmojen nimissä, Burgess kertoi.
Vakoojat ovat myös itse pyrkineet soluttautumaan australialaiseen yhteiskuntaan. Burgess kertoi luennollaan tapauksesta, jossa ulkomainen vakooja oli pyrkinyt töihin australialaiseen mediataloon, voidakseen näin vaikuttaa suoraan uutisointiin.
Tiedustelupäällikkö kehotti voimakkaasti Australian turvallisuuden ja puolustuksen parissa työskenteleviä olemaan hehkuttamatta pääsyään arkaluonteisiin tietoihin sosiaalisessa mediassa. Pelkästään Linkedin-verkostoitumispalvelussa sadat ihmiset kertovat avoimesti työskentelevänsä AUKUSin parissa, ja lähes kahden tuhannen muun profiilista työpaikka voidaan päätellä, Burgess varoittaa. Lähes 2500 henkilöä ylpeilee Linkedinissä turvallisuusluokituksellaan, tiedustelupäällikkö ihmettelee.
– Ymmärrän, että ihmisten täytyy markkinoida itseään, mutta sen kertominen sosiaalisessa mediassa, että sinulla on turvallisuusluokitus tai työskentelet erittäin salaisen projektin parissa, on enemmänkin kuin naiivia; se on holtitonta ulkomaisen tiedustelupalvelun huomion herättämistä.