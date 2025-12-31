Vuoden 2022 alusta lähtien sota Ukrainaa vastaan ​​on maksanut venäläisille veronmaksajille arviolta 550 miljardia dollaria eli noin 468 miljardia euroa.

Summa vastaa 24 vuosittaista liittovaltion korkeakoulutusbudjettia tai 22 terveydenhuoltobudjettia, kertoo

Ukrainan ulkomaan tiedustelu SZRU Ukrinformin mukaan.

Raportin mukaan merkittävä osa näistä menoista on piilossa, sillä 59 prosenttia sotilasbudjetista on salattu. Vuoden 2025 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ”avointen” budjettikohtien menot olivat 4,816 biljoonaa ruplaa, kun taas ”suljettujen” kohtien menot olivat yhteensä 7,038 biljoonaa ruplaa. Vuosittain luokiteltu osuus menoista kasvoi 39 prosenttia.

– Kreml siirtää sodan rahoittamisen taakkaa väestölle uusien verojen ja hintojen nousun kautta. Olosuhteissa, joissa kaikkea sodanvastaista kritiikkiä rangaistaan ​​maanpetoksena, yleisön tyytymättömyydelle on käytännössä kadonnut tila. Tämän seurauksena venäläisten hinnat nousivat jatkuvasti vuosina 2022–2025, tiedustelupalvelu toteaa.

SZRU:n mukaan Gazprom kompensoi Euroopan markkinoiden menetystä kotimaisten kuluttajien kustannuksella. Yleishyödyllisten palvelujen keskimääräiset kustannukset nousivat 43 prosenttia, ja ensi vuodelle on jo ilmoitettu noin 14 prosentin lisäkorotuksesta.

Polttoaineiden hinnat nousivat 29–35 ja trendin odotetaan jatkuvan vuonna 2026. Kiinteistöjen hinnat nousivat Venäjällä 50 prosenttia vuosien 2022 ja 2025 välillä. Vuonna 2026 odotetaan vielä 6–7 prosentin nousua, kun taas Moskovassa hinnat voivat nousta jopa 20 prosenttia.

Herkin nousu on ollut elintarvikkeiden hinnoissa. Maitotuotteiden hinnat nousivat 62 prosenttia ja lihan 41 prosenttia. Vuoden 2026 ennusteissa hinnan odotetaan nousevan edelleen kymmenillä prosenteilla.

Venäjän joukkojen kokonaistappiot ovat Ukrainan pääesikunnan mukaan täysimittaisen hyökkäyksen alusta 24. helmikuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2025 välisenä aikana ovat yhteensä noin 1 208 000 sotilasta.