THL:n mukaan neljättä rokotekierrosta voidaan laajentaa jo nyt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään 1. elokuuta alkaen.

Suositus poikkeaa aiemmasta ennakkotiedosta. Alun perin THL suositteli ennakolta, että neljänsiä rokotuksia laajennettaisiin niin, että 15. elokuuta alkaen niitä tarjottaisiin kaikille 65 vuotta täyttäneille ja 1. syyskuuta alkaen kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä 12–59-vuotiaille riskiryhmille.

Uusi suositus on, että kunnat voivat heinäkuusta alkaen, alueellisen epidemiatilanteen mukaan, tarjota neljänsiä rokoteannoksia portaittain alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille eli seuraavassa järjestyksessä: ensimmäisenä 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin, toisena 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja kolmantena 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Kun rokotuksia kohdennetaan niille, joilla on suurin riski vakavalle koronataudille, THL:n mukaan on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen terveyshyöty suhteessa rokottamiseen käytettyyn resurssiin.

Suositus ei toistaiseksi koske 12–17-vuotiaita riskiryhmäläisiä. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin lasten alatyöryhmä käsittelee lasten koronarokotusohjelman jatkoa elokuun alussa ja tekee siitä oman ehdotuksensa.

Suositus ei myöskään koske sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on edelleen hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan. Nykyisten koronarokotteiden antama suoja omikronin BA.4- ja BA.5-varianttien aiheuttamaa tartuntaa ja lievää tautia vastaan on vähäinen ja lyhytaikainen. Sote-ammattilaisten tehosterokotusten kohdalla kannattaa odottaa virusvariantteja vastaan räätälöityjä rokotteita, mikä on myös Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) kanta.

Taustalla ECDC:n ja EMA:n uusi suositus

THL:n uuden suosituksen taustalla on ECDC:n ja Euroopan lääkeviraston (EMA) 11. heinäkuuta antama suositus, jonka mukaan maiden tulisi välittömästi alkaa tarjota neljänsiä rokoteannoksia myös kaikille 60–79-vuotiaille sekä vakavan koronataudin riskiryhmille.

– ECDC:n ja EMA:n antaman suosituksen jälkeen olemme keskustelleet alueiden kanssa mahdollisuudesta aikaistaa rokotuksia. Uuden suosituksemme myötä kunnat voivat alkaa tarjota neljänsiä annoksia jo heinäkuussa, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

– On hyvä huomioida, että kaikille 80 vuotta täyttäneille ja suurimmassa vakavan taudin ja kuoleman riskissä oleville nuoremmille ikäryhmille lisäannoksia on tarjottu jo maaliskuusta ja toukokuusta lähtien.

THL:n 6. heinäkuuta julkaiseman ennakkosuosituksen aikataulu perustui arvioon koronaepidemian kausivaihtelun ja tapausmäärien kehityksestä sekä oletettavasta terveyshyödystä eri ikä- ja riskiryhmille.

Suomessa koronantapausmäärät laskivat kesä-heinäkuun vaihteeseen asti. Heinäkuun alusta lähtien sairaalassa hoidettavien määrä on lievästi noussut, joskin merkittävä osuus potilaista on hoidossa muusta syystä kuin koronainfektion takia.