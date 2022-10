THL: Kiireettömän hoidon jonot kasvoivat

Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat pidentyneet tänä vuonna lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä viime vuoteen verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Elokuun 2022 lopussa yli 150 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään rikoissairaanhoitoon sairaanhoitopiirien sairaaloihin, mikä on yli 12 000 potilasta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jonottaneista 13,7 prosenttia eli yli 20 000 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Elokuun 2021 lopussa yli puoli vuotta odottaneita oli 6,8 prosenttia eli noin 9 500 potilasta.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista.

– Esimerkiksi leikkauksia tekevillä erikoissaloilla, silmätaudeilla sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla on edelleen paljon hoitoa odottavia, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen tiedotteessa.

– Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien potilaiden kokonaismäärä on lisääntynyt tasaisesti koronaepidemian aikana, mutta yli puoli vuotta odottavien määrä on nyt kasvanut nopeammin. Vaikka koronaepidemia on helpottanut, vaikuttaa hoitovelan purkamiseen myös henkilökunnan saatavuus, Tuominen jatkaa.

Pisin odotusaika oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (mediaani 96 vrk) ja lyhyin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä (mediaani 22 vrk).

Yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli elokuun lopussa suurin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (24,6 %) ja pienin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä (0,2 %).