The Economist kysyy: Kuka sabotoi vedenalaista infraa Itämerellä?

Talouslehti The Economist pohtii kirjoituksessaan, kuka on sabotoi vedenalaista infrastruktuuria Itämerellä. Kysymyksellä viitataan hiljattain havaittuihin vaurioihin Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa sekä Ruotsin ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa.

Lehti huomauttaa, että vauriot havaittiin hieman yli vuosi sen jälkeen, kun Venäjältä Saksaan kulkevissa Nord Stream 1 ja 2 -kaasuputkissa havaittiin vaurioita. Vaurioiden alkuperästä ei ole vieläkään varmuutta, mutta epäilyt kohdistuvat Venäjään.

Myös tämän syksyn vaurioiden epäillään olevan Venäjän tekosia, Economist kirjoittaa. Varmuutta asiaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu.

Talouslehti kiinnittää kirjoituksessaan huomiota siihen, että vaikka Venäjä on asiassa pääepäilty, myös kiinalaisilla saattaa olla osuutta asiaan. Viranomaisten tutkimusten mukaan Balticconnectorin lähellä on ennen vaurioiden havaitsemista liikkunut kiinalainen konttialus Newnew Polar Bear. Kiinalaisen aluksen kerrotaan olleen jopa lähempänä tapahtumapaikkaa kuin samoihin aikoihin liikkeellä olleen venäläisen aluksen.

Tapaus herättää kysymyksiä siitä, liittyykö kiinalainen konttialus jotenkin Balticconnectorin vaurioihin.

Economistin mukaan mahdollisuus sille, että Kiina sabotoisi infrastruktuuria Itämerellä, on niin vakava epäily, että viranomaisetkin ovat joutuneet pohtimaan selityksiä sille. Samalla lehti korostaa, että suomalaiset viranomaiset ovat välttäneet syyttelemästä ketään tahoa tapauksesta ennen kuin syyllisyydestä on varmaa näyttöä.

I wrote on the mysterious damage to cables and pipelines in the Baltic Sea. “the Finnish gov’t wants to avoid pointing a finger until it has an iron-clad case and…knows what its allies in NATO & EU would be willing to do in response, such as…sanctions” https://t.co/61IYLCm0iW

— Shashank Joshi (@shashj) October 23, 2023