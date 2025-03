Terveystietoja voidaan käyttää jatkossa tutkimustarkoituksiin

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen iloitsee toisiolain korjaamisen etenemisestä. Niin sanottu korjattu lakiesitys lähti lausuntokierrokselle eilen. Sen tavoitteena on helpottaa sosiaali- ja terveystietojen turvallista hyödyntämistä esimerkiksi tutkimustoiminnassa.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö eli toisiokäyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muun muassa tilastoinnissa, tieteellisessä tutkimuksessa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa.

– Hallitus haluaa, että Suomi on mahdollisimman houkutteleva ympäristö sosiaali- ja terveysalan tutkimukselle, sillä nyt tehtävä tutkimus on tulevaisuuden hyvää hoitoa. Toisiolain korjaaminen yhdistettynä TKI-rahoituksen, korkeakoulujen rahoituksen, lääkärikoulutuksen määrän kasvattamisen sekä tohtoriohjelman kanssa on käänteentekevä hetki suomalaisessa sote-tutkimuksessa, Väyrynen sanoo tiedotteessa.

Yliopistoista, sairaaloista, hyvinvointialueilta ja potilasjärjestöistä on vedottu laajasti sen puolesta, että lainsäädäntö antaisi paremmat mahdollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveysalan tietoja tutkimuksessa ja palvelujen kehittämisessä, Väyrynen kertoo.

– Hallituksen esittää, että uudistus tulee antamaan muun muassa joustavuutta tietolupahakemusten, tietopyyntöjen ja tietojen käsittelyyn, edistämään kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, lisäämään tietojen käytöstä perittävien maksujen läpinäkyvyyttä sekä mahdollistamaan anonymisoitujen tietojen käyttöä nykyistä joustavammin, Väyrynen luettelee.

Väyrysen mukaan uusia innovaatioita on käytettävä ennakkoluulottomasti koko järjestelmän, palveluiden ja hoidon kehittämiseen.

– Sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa korostuu kriisipuhe. Pitkälti tämä linkittyy henkilöstöpulaamme, joka kieltämättä edessä olevine eläköitymisineen on viheliäinen ongelma ratkaistavaksi. Laajemmin sosiaali- ja terveyspuolella meidän pitäisi kuitenkin katsoa tulevaan myönteisin mielin, sanoo Väyrynen.

Sote-uudistus on Väyrysen mukaan innovaatiomyönteinen ja rahoitusmalli kannustaa uusien toimintatapojen käyttöönottoon.

Tekoäly ja teknologiset ratkaisut tuovat mukanaan sote-sektorille uusia ulottuvuuksia. Tämä koskee niin työajan tehostamista, tutkimuksellista toimintaa tai vaikkapa kansansairauksien hoitoa. Teknologia ja sen suomat mahdollisuudet tulevat suomalaiselle terveydenhuollolle kuin tilauksesta. Kömpelö lainsäädäntö tai sen tulkinnat eivät saa syödä pois näitä mahdollisuuksia, Väyrynen päättää.