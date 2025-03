Terveysalasta halutaan Suomen talouden moottori

Suomessa toimiva tutkiva lääketeollisuus haluaa terveys- ja hyvinvointialasta Suomen kasvun moottorin. Lääketeollisuus ry:n järjestämässä Lääkealan saatavuusfoorumissa Helsingissä puhunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nina Ekholm-Wenberg sanoo toimialan seisovan Petteri Orpon (kok.) hallituksen tukena kasvutyössä, johon sisältyvät kansallinen TKI-politiikka ja sektorin kasvuohjelma.

– Lääketeollisuus on kasvuala. Maan hallitus pitää kuukauden päästä kasvuriiheksi nimetyn kokouksensa. Me luovutimme viime viikolla toimialana valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) arvolupauksen. Arvolupauksemme viesti päättäjille oli, että toimiala voi investoida Suomeen jopa miljardi euroa vuodessa vuosikymmeneen loppuun mennessä, mikäli toimintaympäristöä kehitetään kestävästi, Ekholm-Wenberg toteaa tiedotteessa.

Hallituksen puoliväliriihessä ovat esillä myös mahdolliset lisäleikkaukset. Ekholm-Wenberg muistuttaa, että vasemman käden on tärkeä tietää nyt mitä oikea tekee. Toimialan ennustetut investoinnit edellyttävät viisaita päätöksiä päättäjiltä. Jokaisen valinnan on tuettava kasvua.

– Viestini päättäjille on yksinkertainen: nämä miljardiluokan investoinnit eivät tule kuin Manulle illallinen, vaan edellyttävät pitkäjänteistä politiikkaa päättäjiltä. Suomen pitää haluta lääketeollisuuden investointeja ja sen tulee näkyä. Lisäsäästöt toimialalle olisivat myrkkyä kasvuennusteille, hän muistuttaa.

Lääketeollisuus ry on kiertänyt hyvinvointialueita tulevien vaalien alla. Toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen on ilahtunut aluevaikuttajien kanssa käydyistä keskusteluista. Alueilla on vahvaa uudistushalua ja lääketeollisuudella on tarjota ratkaisuja sen tueksi.

– Talouden niukkuuden keskellä olemme kuulleet rohkaisevia viestejä poliitikoilta: tutkimuksen arvo nähdään, samoin yritysten ja hyvinvointialueiden yhteistyön merkitys. Mikä tärkeintä, innovaatiot kuten uudet lääkehoidot on usein koettu edellytykseksi uudistumiselle ja eteenpäin menemiselle. Tässä me haluamme olla entistä vahvempi kumppani alueille, Virolainen korostaa.

Hyvinvointialueiden uudistuminen edellyttää sitä, että säästötarkastelusta siirrytään tekemään pitkäjänteisiä investointeja. Hyvinvointialueille on Virolaisen mukaan annettava mahdollisuus toimeenpanna monin paikoin jo hyvässä vauhdissa olevia uudistuksia.

– Panostetaan tutkimukseen, jotta terveydenhuoltomme kehittyy ja olemme houkutteleva kohde kansainvälisille tutkimusinvestoinneille. Kohdennetaan alueiden resursseja vaikuttavuusperusteisesti niihin menetelmiin, joilla voidaan tutkitusti tuottaa eniten terveyshyötyä. Hyödynnetään uusien lääkehoitojen tuomia mahdollisuuksia lisätä ihmisten terveyttä ja työ- ja toimintakykyä ja kohdentaa niukkoja henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti, Virolainen kertaa ratkaisuja.