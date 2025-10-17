Verkkouutiset

Jäänmurtajia laiturissa Katajanokalla Helsingissä., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Suomen talouden suunta kääntymässä ylöspäin”

  • Julkaistu 17.10.2025 | 17:52
  • Päivitetty 17.10.2025 | 18:34
  • Politiikka
Kansanedustaja muistuttaa, että jäänmurtajakauppa tuo töitä myös lukuisille alihankkijoille.
Kokoomuksen kansanedustajan Terhi Koulumiehen mukaan Suomen taloudessa on nyt positiivisia merkkejä ilmassa.

– Jättikaupat jäänmurtajista ja telakkateollisuuden uudet projektit tuovat uusia työpaikkoja koko Suomeen. Ei siis vain telakoille, vaan myös tuhansille alihankkijoille eri puolilla Suomea, Koulumies kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Suomi ja Yhdysvallat sopivat viikko sitten Valkoisessa talossa yhdentoista jäänmurtajan rakentamisesta. Jäämurtajadiili tuo työ- ja elinkeinoministeriön laskelman mukaan 7000–10000 henkilötyövuotta. Kaupan kokonaisarvo on noin 5,3 miljardia euroa.

– Se on seurausta pitkäjänteisestä työstä vientiteollisuuden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi, Koulumies toteaa.

Hän muistuttaa, että myös Meyerin Turun telakan tuore Royal Caribbean -risteilijätilaus sisältää mahdollisuuden useamman laivan rakentamiseen. Jos kaikki tilausvaihtoehdot toteutuvat, kyseessä on Suomen historian suurin investointi.

– Eiköhän Suomen talouden suunta ole nyt pikkuhiljaa kääntymässä ylöspäin, Koulumies toteaa.

https://www.facebook.com/share/p/1D4jVbpJUC/

