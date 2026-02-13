Tere Sammallahti: Hamas valehtelee ja suomalainen media kääntää uutisen kritiikittä

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden mukaan MTV:n tuore uutinen todistaa, miten terroristijärjestö Hamasin valheet muuttuvat lännessä totuudeksi:

– Hamasin johtaja valehtelee silmät ja suut täyteen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Islamistinen uutistoimisto Al-Jazeera, YK tai joku islamistien hyödyllinen hölmö levittää valheen maailmalle.

– Suomalainen media kääntää uutisen kritiikittä.

– Suomalainen lukee uutisen ja ajattelee, että tämän täytyy olla totta, koska se on luotettavassa uutismediassa.

Poimintoja videosisällöistämme

Sammallahti viittaa MTV:n uutiseen, joka uutiskanava Al-Jazeeraa lainaten kertoo Israelin käyttäneen Gazan sodassa termobaarisia aseita.

Sammallahden mukaan todellisuus on toinen:

– Hamasilta tulleen väitteen tueksi ei ole ensimmäistäkään todistetta ja lennokas kuvaus termobaarisen aseen toiminnasta olisi yhdellä googlauksella todettavissa hölynpölyksi. Sama toki koski ympäri maailman levinneitä kuvia Gazan ”nälänhädästä”, jonka mannekiineina toimivat geneettisistä vammoista kärsineet lapset, joilla oli nälkä korkeintaan siksi, että Hamasin terroristit varastivat ison osan YK:n avustuskuljetuksista, hän toteaa Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Hatunnosto Helsingin Sanomille, joka taannoin paljasti, että Gazaan nyyhkytarinoilla kerätyt avustusrahat ovatkin päätyneet huijareille. Eikä? Kuka olisi uskonut?

Sammallahden mielestä ikävämpi juttu on se, että myös YK:n ja monen muun avustusjärjestön kautta Gazaan toimitettu apu päätyy pääosin huijareille ja islamisteille.

– No, tyhmien tasavero on ankara, mutta oikeudenmukainen. Gazaa voi auttaa lopulta vain se, että siellä hylätään islamismi ja lopetetaan terroristien hyysääminen.