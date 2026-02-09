Verkkouutiset

UPM Kaukaan tehdas Lappeenrannassa., LEHTIKUVA / LAURI HEINO

Tere Sammallahti ay-johdolle: Ensin estetään vienti, sitten syytetään yrityksiä

  • Julkaistu 09.02.2026 | 07:23
  • Päivitetty 09.02.2026 | 07:23
  • Politiikka
Suomesta on hävinnyt tällä vuosituhannella tuhansia metsäteollisuuden työpaikkoja.
Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti ihmettelee viestipalvelu X:ssä Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan huolta suomalaisista metsäyhtiöistä.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina julkaisemassaan artikkelissaan, että Suomesta on hävinnyt 20 vuodessa yli 10000 metsäyhtiö UPM:n työpaikkaa.

Vanhala huomauttaa, että niin UPM kuin moni muukaan metsäyhtiö ei ole hänen mielestään pystynyt uusiutumaan, joten tuottoa on haettu säästöistä. Vanhalan mielestä on syytä kysyä, onko yhtiön johto ja hallitus onnistunut tehtävässään vain säästämällä.

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa työskentelevien työntekijöiden ammattiliitto.

Sammallahti ihmettelee Vanhalan puheita.

– Olisinpa ay-pomo. Ensin voisi heittää vuosikymmenet kapuloita metsäteollisuuden rattaisiin lakkoilemalla, estämällä vientiä, rahoittamalla metsienkäyttöä estäviä poliitikkoja. Sitten syyttäisi yrityksiä, kun tuli omalla änkyröinnillä tuhottua 10000 työpaikkaa. Absurdia, hän kirjoittaa.

