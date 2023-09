Teollisuusliitto vaatii tukea autoileville työntekijöille

Teollisuusliitto vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta tukea autoa käyttäville työmatkalaisille. Liitto katsoo, että vuodelle 2023 tehtyjä määräaikaisia korotuksia matkakuluvähennykseen olisi syytä jatkaa. Varapuheenjohtaja Turja Lehtonen katsoo auton käytön olevan monelle suomalaiselle välttämättömyys.

Teollisuusliiton tekemän kyselyn perusteella 62 prosenttia sen jäsenistä kulkee työmatkat säännöllisesti autolla. Jopa 81 prosenttia käyttää omaa autoa ainakin satunnaisesti.



– Oman auton käyttö työmatkoihin on suurelle joukolle suomalaisia välttämättömyys. Tehokkain tapa tukea näiden ihmisten työssäkäyntiä on verotuksen kautta tehtävä matkakuluvähennys. Nyt näyttää siltä, että erityisesti teollisuuden työntekijät joutuvat Orpon hallituksen päätösten maksumiehiksi, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen toteaa tiedotteessa.

Viime vuodet matkakuluvähennyksiä on voinut tehdä 8 400 euron edestä. Orpon hallitus aikoo nostaa omavastuuosuutta 750 eurosta 900 euroon. Samalla matkakuluvähennysten maksimi laskisi 7 000 euroon.



– Hallituksen on peruttava matkakuluvähennyksen heikennys ja jatkettava määräaikaisia korotuksia ensi vuodelle. Muuten työssäkäynnin kustannukset kasvavat. Päätöksiä on tehtävä jo ensi viikolla budjettiriihessä.