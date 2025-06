Teollisuuden investointien lasku jatkuu, mutta ekonomisti on toiveikas jatkosta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan supistuvan kuluvana vuonna vajaalla kahdella prosentilla. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2025 olisi noin 9,7 miljardia euroa.

– Tilastotiedot investoinneista ovat takautuvasti päivittyneet, ja vuoden 2023 investointihuippu on noussut aiempia arvioita korkeammaksi. Tältä huipputasolta investoinnit kääntyivät viime vuonna laskuun, ja tänä vuonnakin ne vielä vähenevät hieman. Ilahduttavaa on kuitenkin tutkimus- ja kehitysinvestointien kääntyminen pieneen kasvuun, sanoo tiedotteessa EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila.

Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit supistuvat tänä vuonna vajaat neljä prosenttia. Kasvua kiinteissä investoinneissa on muun muassa teknologia- ja elintarviketeollisuudessa.

Investoinnit supistuvat edelleen suurissa yrityksissä, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten investoinnit kääntyvät jo ylöspäin. Energiateollisuuden investoinnit ovat tänä vuonna laskussa muutaman aiemman vuoden korkealta tasolta.

– Investointien laskun jatkuminen vielä tänä vuonna johtuu erityisesti suurten hankkeiden valmistumisesta ja kustannusten jaksotuksista. Yrityksillä on huomattavan paljon investointisuunnitelmia, mutta ne eivät vielä kuluvana vuonna ehdi edetä vaiheeseen, jossa tilastoissa näkyvä investointien kokonaistaso kääntyisi uuteen kasvuun, Urrila toteaa.

Kuluvana vuonna palveluinvestoinnit supistuvat hieman. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna -14 pistettä eli hieman suurempi osuus yrityksistä näkee investointien vähentyvän kuin lisääntyvän.

Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Sen sijaan matkailu- ja ravintola-alalla investointien ennustetaan kasvavan.

– Suomen talous on vähitellen kääntynyt taantumasta hitaaseen kasvuun. Maailmantalouden suurista epävarmuuksista huolimatta uusimmatkin tiedot Suomen teollisuuden tilauksista ja tuotannosta ovat olleet positiivisia. Investointisuunnitelmien taso on korkealla, joten investointien vauhdittumiselle lähivuosina on hyvät edellytykset olemassa, Urrila sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Kevään 2025 aikana tehtyyn tiedusteluun vastasi 841 yritystä.