“Teloittivat 10-vuotiaan” – Wagner-palkkasotilaat kylvävät kauhua Malissa

Ranskan vetäydyttyä Malista aiemmin tänä vuonna ainoiksi länsimaiden joukoiksi alueelle jäi pieni määrä saksalaisia ja britannialaisia rauhanturvaajia. Heidän lisäkseen alueella operoi venäläisen Wagner-yhtiön palkkasotilaita, jotka herättävät kauhua malilaisten keskuudessa.

Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.

Sotilaiden kerrotaan kiertävän maan kyliä ja teloittavan ihmisiä ilmeisen mielivaltaisesti. Eräs selviytyjä kertoo teloitettavaksi valikoituneen ihmisiä, joilla on liian pitkä parta tai ”liian islamilaiset vaatteet”.

– He eivät edes viitsineet sitoa heidän käsiään tai silmiään. He vain teloittivat heidät. Jotkut, kun he vielä kävelivät. Yksi luoti ja se oli siinä, hän kertoo.

– He myös teloittivat noin 10-vuotiaan lapsen. En tiedä hänen nimeään tai miksi hänet tapettiin.

Mies kertoo haudanneensa verityön jälkeen 180 ruumista. Hän kuvailee ruumiiden olleen täysin tunnistamattomassa kunnossa. Myös muissa kylissä on raportoitu kymmenistä ruumiista.

Sotilasyhtiö Wagner Group on Vladimir Putinin luottomiehen Jevgeni Prigožin omistama yksityinen palkka-armeija, jonka sotilaat ovat osallistuneet taisteluihin Malin lisäksi muun muassa Syyriassa, Ukrainassa ja eri puolilla Afrikkaa. Yhtiön toimien katsotaan usein olevan linjassa Kremlin politiikan ja tavoitteiden kanssa.

Asiantuntijat ovat vaatineet Wagnerin julistamista terroristijärjestöksi, jotta sen toimiin voitaisiin puuttua.

Malissa on tehty kahden vuoden sisällä kaksi sotilasvallankaappausta. EU:ssa on pelätty, että Venäjän saama jalansija voi vaarantaa maan demokratiakehityksen ja jihadismintorjunnan.

