Televisioiden kysyntä räjähti: Huomioi nämä ennen uuden laitteen ostoa

Tarkista tarve: Jos olet epävarma, pitääkö nykyinen televisio uusia, näin voit sen selvittää: jos antennitaloudessa television kanavapaikalla 1 näkyy Yle TV1 HD, asia on kunnossa. Kaapelitalouksissa HD-kanavat näkyvät jo nyt kanavapaikoilla 1–20.

HD-valmius: On hyvä varmistaa, että halutussa televisiossa on kaapeliverkkoon sopiva HD-viritin (DVB-C) tai antenniverkkoon tarkoitettu HD-viritin (DVB-T2). Merkinnät Full HD, UHD ja 4K kertovat television resoluution tarkkuudesta eivätkä television HD-valmiudesta.

Tila: Aina on hyvä varmistaa, että haluttu TV mahtuu kokonsa puolesta haluttuun paikkaan. Television kokoa ja resoluutiota valittaessa kannattaa huomioida myös miltä etäisyydeltä televisiota tullaan katsomaan.

Ominaisuudet: Jos on tärkeää, että televisiosta löytyy esimerkiksi suoratoistopalvelut, silloin Smart-TV on oikea valinta. Myös valaistusta kannattaa pohtia. Jos TV on olohuoneen keskipiste, voi Ambilight-valaistuksella varustettu televisio tarjota tavallista vaikuttavamman katselukokemuksen tai muuttaa jopa olohuoneen tunnelmaa.

HDMI-porttien määrä: Televisiossa tulee olla riittävästi HDMI-portteja, jos siihen on tarkoitus liittää useita lisälaitteita. Jos TV:n peliominaisuudet ovat tärkeät, on hyvä myös huomioida, että jossain malleissa on paremmat HDMI-portit pelikonsoleille.

Käyttöjärjestelmä: Onko sinulla jo entisestään Smart-TV, jonka käyttöjärjestelmä on tullut tutuksi vai oletko hankkimassa ensimmäistä älytelevisiota? On hyvä huomioida, että suurimmat televisiovalmistajat luottavat televisoissaan eri käyttöjärjestelmiin.

Lähde: Prisman myyntipäällikkö Mika Karvonen