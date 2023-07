Tekoälyn luoma nainen toimii Intiassa uutistenlukijana

Intiassa Odishan osavaltiossa on otettu käyttöön tekoälyn luoma uutisankkuri. Lisa-niminen tekoäly puhuu niin englantia kuin paikallista orijan kieltä. Vastaanotto on ollut enimmäkseen positiivista. Asiasta kertoo The Times.

– Lämpimät terveiset kaikille. Namaste… Olen Lisa.

Näillä sanoilla Odisha TV:n uusi ankkuri tervehtii katselijoita. Avajaislähetyksessä Lisa kertoo nyt elettävän historiallisia aikoja. Tekoäly toivoi katsojiltaan ”hyväksyntää, rakkautta ja innostusta.”

Odisha TV:n toimitusjohtaja Jagi Mangat Panda sanoo Lisan olevan ”virstanpylväs television ja digitaalisen journalismin maailmassa”.

– Hänestä tulee erinomainen kumppani toistuvien töiden suorittamiseen, jotta uutistoimittajat voivat keskittyä luovempaan työhön ja tuoda parempilaatuista uutisaineistoa Odishan asukkaille, hän kehuu tekoälyä

Vaikka uusi uutisankkuri onkin otettu vastaan enimmäkseen positiivisin tunnelmin, huolta on herännyt mahdollisista työpaikkojen menetyksistä ja tekoälyn tökeröstä kyvystä käydä keskusteluja.

– Selittävä journalismi, paikan päällä tapahtuva raportointi ja tutkiva journalismi ovat luultavasti turvassa tekoälyroboteilta, koska ne eivät pysty jäljittelemään ihmisen havaintoja ja kokemusta, mediakriitikko Shailaja Bajpai toteaa.

Tekoälyä puolustavat sanovat, että sen käyttö mahdollistaa uutisoinnin useilla Intian paikallisilla kielillä sekä suurten datamäärien kuten vaalitulosten tai talousuutisten käsittelyn uskomattoman nopeasti.