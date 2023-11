Tekoäly on vuoden sana

Sanan ”tekoäly” käyttö on yleistynyt tämän vuoden aikana niin paljon, että brittisanakirja Collind Dictionary on valinnut sen vuoden sanaksi. Asiasta kertoo BBC.

Kustantajan mukaan termin käyttö on nelinkertaistunut tämän vuoden aikana. Valintaa perustellaan myös sillä, että viimeisen vuoden aikana tekoäly on tehnyt todellisen läpimurtonsa ihmisten puheenaiheena.

– Tiedämme, että tekoälyllä on ollut suuri painoarvo tänä vuonna tavalla, jolla se on kehittynyt ja siitä on tullut nopeasti läsnäoleva kaikkialla ja se on upotettu elämäämme samalla tavalla kuin sähköposti, suoratoisto tai mikä tahansa muu nykyaikainen jokapäiväinen tekniikka, Collind Dictionaryn toimitusjohtaja Alex Beecroft perusteli valintaa BBC:lle.

BBC kysyi kommenttia valintaan myös tekoälyltä itseltään, haastattelemalla ChatGPT-keskustelurobottia.

– Tekoälyn valinta Collins Dictionaryn vuoden sanaksi heijastaa tekoälyn syvällistä vaikutusta nopeasti kehittyvään maailmaamme, jossa innovaatioita ja muutosta ohjaa algoritmien ja datan voima, tekoäly kommentoi.

Brittisanakirja seuraa kielen kehittymistä vuosittain erillisen tietokantansa avulla. Tietokantaan kerätään aineistoa eri puolilta maailmaa muun muassa verkkosivuilta, lehdistä, kirjoista, televisiosta ja radiosta.

Aiemmin vuoden sanoiksi on valittu muun muassa termit ”permacrisis” (2022), ”lockdown” (2020) ja ”brexit” (2016).