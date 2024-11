”Teini voisi tuhota laivueen F-35-koneita” – Vakava varoitus sodankäynnin muutoksesta

Ukrainan sodassa nähdyn lennokkiteknologian vallankumouksen arvioidaan muuttaneen sodankäyntiä merkittävällä tavalla.

Taistelukentän yllä pörrää jatkuvasti tuhansia drooneja, jotka tarkkailevat toisen osapuolen liikkeitä, ohjaavat tykistötulta ja tekevät suoria iskuja ajoneuvoja ja jalkaväkeä vastaan.

Muutoksesta on käytetty termiä ”läpinäkyvä taistelukenttä”, sillä joukkojensiirrot ovat käyneet erittäin haastaviksi. Yllätyksen saavuttaminen edellyttää pienessäkin mittakaavassa esimerkiksi heikkoja sääolosuhteita lennokkien tiedustelutoiminnan vuoksi.

Ukrainan rintamalla hiljattain vieraillut sotilasasiantuntija Paul Schwennesen kehottaa länsimaita sopeutumaan uuteen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Panssarivaunujen kaltainen kalusto on osoittautunut haavoittuvaksi räjähdedroonien luomaa uhkaa vastaan.

– Lennokit ovat muuttaneet sodankäyntiä perustavanlaatuisesti, eikä vain teknisessä ja taktisessa mielessä vaan myös taloudellisesti. Nähtyäni itse hämmästyttävän kehityksen droonien käytössä voin sanoa, että miehittämättömät järjestelmät edustavat kokonaisvaltaista vallankumousta voimankäytössä, Paul Schwennesen kirjoittaa Law & Liberty -sivuston julkaisemassa analyysissa.

Tekninen kehitys erityisesti videolasien kautta ohjattavien FPV-lennokkien osalta tarkoittaa sitä, että jopa 50 kilogramman räjähdelasti pystytään kuljettamaan satojen kilometrien päähän alle metrin tarkkuudella. Niiden valmistaminen on erittäin halpaa.

Hän huomauttaa muun muassa kenraali David Petraeuksen ja muiden varoittaneen, ettei muutokseen ole varauduttu systemaattisesti Yhdysvaltain asevoimissa tai muualla länsimaissa.

– Monet puolustusalalla nauraisivat, jos esittäisin esimerkin siitä, että kiinalainen teini voisi tuhota kokonaisen laivueen Japaniin sijoitettuja F-35-hävittäjiä 900 dollaria maksavilla FPV-lennokeilla. Ilmavoimien akatemian käyneitä luokkatovereitani ei naurata, sillä monilla heistä on yli 20 vuoden kokemus MQ9 Reaper -lennokkien operoinnista, Schwennesen toteaa.

– Asiasta tietoiset tahot ymmärtävät, miten valtava tämä haavoittuvuus todella on, analyytikko jatkaa.

