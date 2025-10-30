Tehovalvonnan karu tulos: Pikaruokaloista löytyi miljoonien edestä pimeää tuloa

Verohallinnon pikaruokapaikkoihin tekemä tehovalvonta on paljastanut miljoonien eurojen edestä hankittua pimeää tuloa sekä maksamattomia veroja.

Verohallinto ilmoittaa tehneensä tehovalvontaa pikaruokapaikkoihin vuoden 2023 alkuvuoden ja 2025 syksyn välillä.

Reilun kahden vuoden aikana tarkastettiin 373 ravintola-alan yritystä, pääasiassa pitsa- ja kebabpaikkoja sekä kiinalaisia ravintoloita.

Peräti 53 prosentissa kohteista löytyi niin vakavia puutteita, että ne siirrettiin rikostapausharkintaan, Verohallinto tiedottaa.

Valvonnan tulos oli karu: ilmoittamatta jätettyä tuloa löydettiin yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Lisäksi arvonlisäveroa pantiin maksuun 4,8 miljoonaa euroa.

Verohallinto totesi myös puuttuvia palkkoja vajaat 2 miljoonaa euroa. Lisäksi ennakonpidätyksiä maksuunpantiin noin miljoonan euron edestä.

Peitellystä osingosta maksuunpantiin tuloveroja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

– Selvityksemme mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti juuri pieni tai keskikokoinen anniskelu-, kebab- tai pizzeriaravintola, kertoo Verohallinnon harmaan talouden torjunnasta vastaava johtaja Tarja Valsi tiedotteessa.

– Tulokset osoittavat, että kohdevalinta on ollut hyvin onnistunut ja valvonta on kohdistunut niihin, jotka todennäköisimmin toimivat väärin, hän jatkaa.

Valsi kertoo, että tehovalvonnan tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin edellisellä valvontakierroksella vuosina 2015−2016. Tuolloin tarkastuksia kohdennettiin pääasiassa anniskeluravintoloihin, ja silloin valvonnan perusteella pantiin veroja maksuun noin 14,5 miljoonan edestä.

– Näyttää siltä, että kymmenessä vuodessa monikaan asia ei ole muuttunut paremmaksi. Valtaosa ravintola-alan yrityksistä toimii asiallisesti ja oikein, mutta väärin toimiminen on edelleen sangen yleistä, Valsi sanoo.

Väärin toimijat tyypillisesti jättävät tuloja lyömättä kassaan, maksavat palkkoja pimeästi ja laiminlyövät työnantajamaksuja.