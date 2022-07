MTV: Tehosterokotuksiin toivotaan vauhtia

Asiantuntijat vaativat neljännen koronarokotuksen laajentamista nuorempiin ikäryhmiin, kertoo MTV Uutiset.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut lähes 500 ihmiseen ja positiivisten testitulosten määrä kaikista testatuista on selvässä kasvussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo olevansa hyvin huolissaan tilanteesta.

– Me terveydenhuollossa pyrimme suojelemaan elämää ja estämään kuolemia. Nyt jostain syystä THL on ottanut rokotteen suojelun linjan. Minun on vaikea tätä ymmärtää, Lasse Lehtonen sanoo MTV:lle.

Lehtonen muistuttaa, että pari miljoonaa koronarokotetta uhkaa vanhentua alkusyksystä.

Myös infektioylilääkäri Markku Broas Länsi-Pohjan keskussairaalasta toivoo neljänsien rokotteiden ikärajan alentamista.

– Tässä on kaksi tekijää, joista toinen on omikron BA5-variantin yleistyminen, koska se on hyvin leviävää. Toinen on se, että valtaosalla väestössä rokotukset eivät enää anna suojaa, koska kolmannesta rokotteesta on niin pitkä aika.

Neljänteen rokotukseen ovat Suomessa oikeutettuja tällä hetkellä yli 70-vuotiaat, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt. Yli 70-vuotiaista vain pienellä ryhmällä on neljäs tehosterokotus.