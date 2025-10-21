TE: Uusien kuljettajien ajokortteihin kahden vuoden koeaika

EU haluaa parantaa liikenneturvallisuutta. Parlamentti hyväksyi tiistaina unionin uudet ajokorttisäännöt, joihin Talouselämän mukaan kuuluu muun muassa uusille kuljettajille asetettava kahden vuoden koeaika. Juuri kortin saaneilla suhtaudutaan kahden vuoden ajan tiukemmin esimerkiksi alkoholin vaikutuksena ajamiseen tai ajamiseen ilman turvavöitä.

Ajokortin saamiseksi kuljettajan on myös osoitettava, että hän tietää puhelimen käyttöön ja kuolleisiin kulmiin liittyvät riskit sekä osaa varoa lapsia ja pyöräilijöitä.

Ajokorttidirektiivin mukaan eurooppalaiset ajokortit ovat voimassa 15 vuotta sekä moottoripyörillä että henkilöautoilla. Jäsenmaat voivat lyhentää aikaa 10 vuoteen, jos ajokorttia käytetään myös henkilötodistuksena. Kuorma-auto- ja linja-autokortit täytyy uusia joka viides vuosi.

Keskeinen muutos on myös se, että vuoden 2030 loppuun mennessä kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla on yhtenäinen mobiiliajokortti.

EU:n jäsenmailla on kolme vuotta aikaa saattaa uudet määräykset kansalliseen lainsäädäntöön.