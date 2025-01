”Te tarvitsette USA:ta ja USA tarvitsee teitä”

Eurooppalaisia poliitikkoja ja tutkijoita parin viime viikon aikana tavannut nimekäs yhdysvaltalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija, professori Andrew Michta on huolissaan transatlanttisten suhteiden tulevaisuudesta, mutta näkee myös rohkaisevia merkkejä.

Hän kertoo osan kohtaamistaan johtavista eurooppalaispoliitikoista -ja tutkijoista päivittelevän Donald Trumpin paluuta Valkoiseen taloon aivan samaan tapaan kuin vuonna 2016 tämän ensimmäisen virkakauden kynnyksellä.

– Minulla ei suoraan sanoen riitä enää kärsivällisyyttä sellaiseen, Atlantic Council -ajatushautomon geostrategista tutkimusohjelmaa johtava Michta kirjoittaa X:ssä.

– Toistan tänään sen, mitä sanoin eurooppalaisille ystävilleni vuonna 2016: maallasi ei ole suhdetta tiettyyn amerikkalaispoliitikkoon tai -puolueeseen, vaan kansallisen turvallisuutenne kannalta elintärkeä suhde Yhdysvaltojen kanssa. Piste, Michta toteaa.

Hän painottaa puhuvansa transatlanttisten suhteiden elinikäisenä kannattajana ja aitona Euroopan ystävänä, mutta saaneensa tarpeekseen Yhdysvaltoihin kohdistuvasta vääristelystä ja paheksunnasta.

– Retoriikan asettaminen kansallisten etujen edelle on tyhjänpäiväistä. Miksi ette kohdista suuttumustanne Vladimir Putiniin, hän kysyy.

Hitaimpienkin olisi hänen mukaansa vihdoin tunnustettava, että historia ei suinkaan ole päättynyt, kuten jotkut kylmän sodan jälkeen tuudittautuivat kuvittelemaan, vaan kansainväliset suhteet noudattavat pikemminkin darwinistisia lakeja.

Kansainvälisen järjestelmän sääntöjä on korkea aika päivittää, koska ne eivät enää edistä länsimaiden hyvinvointia ja vapautta, vaan ennemminkin voimistavat lännen vihollisia, Michta huomauttaa.

– Eurooppalaiset johtajat eivät tunnu huomaavan olevansa viime kädessä itsekin status quon uhreja, sillä sääntöperustaisen järjestyksen normatiivisen kuorrutuksen alla Venäjä ja Kiina ovat Iranin ja Pohjois-Korean avustamina käyttäneet hyväkseen kaikki mahdollisuudet demokratioiden heikentämiseen maailmanlaajuisesti, hän toteaa.

Rohkaisevaa transatlanttisten suhteiden kannalta on kuitenkin hänen mielestään se. että teeskentelyllä on aina rajansa.

– Kriisin tai sodan tullen kaikki teeskentely katoaa. Kaikista retorisista silmänkääntötempuista riippumatta me tiedämme, että Eurooppa ja Yhdysvallat tarvitsevat toisiaan. Kuulin tämän jokaisessa pääkaupungissa, jossa vierailin, jopa niiltä, jotka sijoittuvat ideologisesti täysin vastakkaiseen leiriin amerikkalaisen nykykeskustelun kanssa, hän korostaa.

– Olen kokenut vahvasti liittolaistemme tietävän, että kyse on suhteidemme perusasioista, ja ellemme saa niitä kuntoon, häviäjiä olemme me kaikki, hän sanoo.

– Ystäväni Euroopassa: Lakatkaa hyperventiloimasta ja ymmärtäkää, että demokratioihimme kohdistuva uhka tulee tosiasiassa Kiinasta, Venäjältä, Iranista ja Pohjois-Koreasta. Muistakaa, että te tarvitsette Yhdysvaltoja ja Yhdysvallat tarvitsee teitä. Olemme toistemme parhaita liittolaisia ja yhdessä moninkertaistamme voimamme, Michta vetoaa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

🧵I've been traveling in Europe for the past two weeks, talking to politicians and analysts. I'm concerned but at the same time encouraged when it comes to the future of transatlantic relations. While Europe's establishment politicians are in denial, others seem to get it. 1/10

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) January 27, 2025