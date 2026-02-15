TE: Tämä sähkösopimus suojaa talven hintapiikeiltä

Pörssisähkön korkea hinta talvikuukausina on saanut monet vaihtamaan sähkösopimuksensa kiinteään, kertoo Talouselämä.

Vaihtoehtoja on kuitenkin muitakin, mikäli haluaa välttää talven piikit sähkön hinnassa.

Kiinteähintaisten sopimusten lisäksi markkinoilla on tarjolla joustosopimuksia ja erilaisia lisäpalveluita. Osa kuluttajista haluaa saada hintasuojan tietyiksi kuukausiksi, mutta ei ole halukas vaihtamaan sopimusta jatkuvasti.

Fortumilla pörssisähkösopimukseen voi ostaa lisäpalvelun, jolloin hinta muuttuu kiinteäksi ennakkoon valituilta kuukausilta, esimerkiksi talven kylmimpien kuukausien ajaksi.

Fortumin kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Yrttiaho kertoo Talouselämälle näiden palveluiden kysynnän kasvaneen viime aikoina. Hänen mukaansa sähkösopimusta vaihtaessa kannattaa vertailla eri sopimuksia ja olla yhteydessä sähkömyyjiin.

Pörssisähkö on Yrttiahon mukaan silti kaikista edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

– Mutta pitää tiedostaa se, että hinta tosissaan vaihtelee ja voi olla kysynnän ja tarjonnan mukaan korkeampi tai matalampi. Eli siinä pitää hiukan pystyä sitä vaihtelua omalta osaltaan sietämään, hän sanoo.

Sähköyhtiö Oomin liiketoimintajohtaja Jani Peuhkurisen mukaan joustosopimusten osuus on kasvanut huomattavasti kuluneena talvena. Hänen mukaansa sopimuksia on hankittu lähes saman verran kuin kiinteitä sähkösopimuksia pörssisähkön tilalle.

Peuhkurisen mukaan Oomin joustosopimusten kokonaishinta on kuluttajalle edullisempi kuin yhtiön kiinteähintainen sopimus lähes kaikissa tapauksissa.

Oomi tarjoaa myös hintakiinnityksiä tietylle ajanjaksolle.

Sähkösopimusta ei kuitenkaan kannata vaihtaa yksittäisten hintapiikkien perusteella. Sähkönkulutusta olisi hyvä tarkastella pidemmältä aikaväliltä, Peuhkurinen muistuttaa.

Helsingin kaupungin sähköyhtiö Helenin kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Eliisa Puska sanoo, että kodissa olevia suurimpia sähkönkuluttajia kannattaa tutkia ennen sopimuksen vaihtamista.

– Esimerkiksi sähköauto tai kodin lämmitys. Jos niiden käyttöä voi ohjailla tai vähentää, sillä voi vaikuttaa sähkölaskuun. Jos taas haluaa täyttä huolettomuutta, kiinteähintainen sopimus suojaa yllätyksiltä, hän selventää.

Jos sähkön kulutustaan ei pysty ajoittaman edullisille tunneille, on kiinteähintainen sähkösopimus edullisin, Puska sanoo. Lisäksi se tuo ennakoitavuutta.