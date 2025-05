TE: Suomalaisille myydään kolariautoja, tietoja pimitetään

Tuontiautojen historiasta löytyy ikäviä tosiasioita, joita harvemmin kerrotaan autoa ostavalle asiakkaalle, kertoo Talouselämä.

Tuontiautotutkimuksen mukaan lähes joka kolmannella (30,4 %) Keski-Euroopasta tuotavista autoista on merkintä vakuutusyhtiön maksamasta korjauksesta. Lisäksi useampi kuin joka kymmenes (10,7 %) tuontiautoista on todennäköisesti kolaroitu. Sellaisiakin autoja on myynnissä Suomessa, jotka on kolaroitu pahasti ja sen takia lunastettu. Tutkimuksessa tällaisia oli noin kaksi prosenttia tutkituista tuontiautoista eli joka viideskymmenes.

Auton ostajan kannalta todella huolestuttavaa on se, että yhdessäkään myynti-ilmoituksessa ei mainittu korjauksista mitään.

– Autoliikkeet tarkistavat nämä vauriotiedot aina ostaessaan autoja ja niiden perusteella tinkivät hinnasta. Myytäessä kuluttajille niitä ei yleensä mainita, eivätkä Suomessa kuluttajaviranomaiset vaadikaan niitä ilmoittamaan, sanoo tutkimuksessa mukana ollut autoalan asiantuntija Tomi Rantanen Abco Oy:stä osoittaen kritiikkiä autoliikkeisiin.

Osansa saavat myös kuluttajaviranomaiset.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan myyjän pitää kertoa kaikista tiedossaan olevista auton ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista, joilla voi olla merkitystä ostajalle.

– Myös tuontiautojen korjaushistoria on usein myyjän kohtuullisesti selvitettävissä. Ellei myyjällä ole tietoa tuontiauton kolarihistoriasta, hänen tulee kertoa, että hän ei tunne auton kolarihistoriaa, Saastamoinen sanoo.