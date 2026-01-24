TE: Romutuspalkkio toi heti piikin autokauppaan

Vuodenvaihteessa käyttöön tullut romutuspalkkio on jo vauhdittanut autokauppaa, uutisoi Talouselämä.

– Romutuspalkkion startti on ollut meillä positiivinen. Kauppa on lähtenyt hyvin liikkeelle, sanoo Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava TE:lle.

Romutuspalkkiota on voinut hakea tammikuun alusta alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom maksaa romutuspalkkiota, kun vuonna 2015 tai aiemmin ensirekisteröity henkilöauto romutetaan ja tilalle hankitaan uusi henkilöauto.

Tukea saa 2500 euroa, jos uusi auto on nollapäästöinen eli käyttövoimana on sähkö tai vety.

Muulle käyttövoimalle tukea saa 2000 euroa, kun uuden auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 140 grammaa kilometriä kohden.

Romutuspalkkio on käytettävissä vuosina 2026–2027 tai kun siihen varattu määräraha on käytetty.

Hallitus on varannut romutuspalkkioon 20 miljoonaa euroa, eli se riittäisi noin 9000 uuden auton ostoon. Romutettava auto pitää olla omistuksessa tai hallinnassa vähintään vuoden ajan, josta 10 kuukautta liikennekäytössä.

TE:n mukaan Auto Bassadone on myynyt autoja romutuspalkkion kuittaajille kaksinumeroisia lukuja.

– Noin 60 prosenttia kaupasta on suuntautunut perinteisiin bensa- ja hybridivoimalinjoihin eli ei tämä mikään sähköautoryntäys ole ollut, Orava sanoo.

Autoala on toivonut romutuspalkkiosta vauhdittajaa autokauppaan. Vuonna 2025 uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin 71888 kappaletta, joka on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.