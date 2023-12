TE: Pakkasjakso voi aiheuttaa sähkön hintapiikin

Asiantuntijan mukaan pakkasjakso voi tulla pörssisähköasiakkaille pahimmillaan hyvinkin kalliiksi.

Ennusteiden mukaan sää on tammikuussa tavanomaista kylmempi, ja lämpötila voi laskea -25 asteeseen. Tarkkaa hintatasoa on kuitenkin vaikea arvioida.

– On hyvin todennäköistä, että parin viikon ja mahdollisesti pidemmän pakkasjakson aikana on myös hyvin korkeita sähkön hintoja. Kuinka korkealle hinnat nousevat, sitä on mahdotonta tässä vaiheessa arvioida, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo Talouselämälle.

Teollisuuden suhdanne on tällä hetkellä heikko, mikä vähentää kulusta ja lisää teollisuuden joustoa. Tuulivoiman tuotantovaihtelut vaikuttavat myös hintatasoon.

Omaa sähkönkulutustaan voi mahdollisuuksien mukaan vähentää käyttämällä esimerkiksi puulämmitystä. Pörssisähköasiakkaiden kannattaa ajoittaa saunominen, sähköauton lataus ja kodinkoneiden käyttö halvempiin tunteihin.

– Sähkön käyttöä voi vähentää melko paljonkin, kun kiinnittää siihen riittävästi huomiota, Leskelä toteaa.