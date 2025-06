TE: Näin voit tukea lastasi ilman veroseuraamuksia

Omalle lapselleen voi lahjoittaa kolmen vuoden aikana 4999 euroa ilman lahjaverosta koituvia veroseuraamuksia. Tämän lisäksi myös muu rahallinen tuki on verovapaata, jos sen voi lukea kasvatusta, koulutusta tai toisen elatusta varten annetuksi lahjaksi, kirjoitetaan jutussa, joka on julkaistu alun perin Talouselämä–lehdessä.

Kasvatusta, koulutusta tai toisen elatusta varten annetun lahjan käsite on laaja.

– Oikeastaan kaiken sellaisen, mikä on tarkoitettu elatukseen tai koulutukseen voi lukea tähän. Vuokra, ruoka, lukukausimaksut, oppimateriaalit ja harrastusmaksut, luettelee Verohallinnon veroasiantuntija Ville Kaukoranta Talouselämän haastattelussa.

Lahjan antajan on oltava tarkkana, sillä kaksi seikkaa ratkaisee lahjan verovapauden. Ensimmäinen ehto on lahjan käyttötarkoitus: on kyettävä osoittamaan verottajalle, että kyse on nimenomaan elatukseen, koulutukseen tai kasvatukseen liittyvästä lahjasta. Toinen ehto on muoto, jossa lahja annetaan. Lahja on annettava siten, ettei sen saaja voi itse määrätä vapaasti varojen käytöstä.

– Suoraan tilisiirtona tai käteisenä annetut lahjat eivät ole elatus- tai koulutuslahjoja, mutta jos esimerkiksi vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle ja ruokaostokset kaupassa, tämä voidaan katsoa elatuslahjaksi, Kaukoranta sanoo.

Jos vanhemmat maksavat opiskelevan lapsensa vuokran suoraan vuokranantajan tilille, sitä ei katsota lapsen tuloksi. Tämä tarkoittaa, että lapsi on edelleen oikeutettu esimerkiksi opiskelijan asumistukeen.

Vuokran lisäksi lapsensa puolesta voi maksaa esimerkiksi hoitovastiketta sekä lämmitys-, vesi ja jätemaksuja. Sen sijaan omistusasunnon, mökin tai auton hankkimisen rahoitusta ei katsota elatuslahjaksi.

Lapsensa kotivakuutusta ja sairauskuluja voi maksaa ilman veroseuraamuksia, mutta sen sijaan sijoitusvakuutusten tai kesämökkien ja autojen vakuutusten maksua ei katsota elatuslahjaksi.

Verottaja katsoo, että opintolainan lyhentäminen lapsen puolesta on verovapaa koulutuslahja. Sen sijaan asunto- tai autolainojen lyhentäminen lapsen puolesta rinnastuu rahan lahjoittamiseen ja on siten verollista.