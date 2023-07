TE: Hyvätuloisia kiinnostaa nyt uusi asuinalue Helsingissä

Varakkaat muuttajat ovat kohdistaneet kiinnostuksensa Helsingissä Pasilaan, jonne on rakennettu kauppakeskus Tripla sekä sen läheisyyteen runsaasti uusia asuntoja.

Asiasta kertoo Talouselämä, jonka mukaan Pasilasta on tullut selvästi aiempaa hyvätuloisempien asuinalue.

Tilastot osoittavat, että ylimpään tuloluokkaan kuuluvien asukkaiden suhteellinen osuus on kasvanut 10 vuoden aikana Helsingissä eniten Itä- ja Keski-Pasilan postinumeroalueella. Kasvua on liki 10 prosenttiyksikköä. Myös Länsi-Pasila on kärkinelikon joukossa.

Kantakaupungin Kaartinkaupunki sekä Itäisen kantakaupungin Alppila-Vallila ovat myös kasvattaneet suhteellista hyvin tienaavien joukkoaan selvästi.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus on puolestaan Helsingissä supistunut eniten Östersundomissa, Vuosaaren Aurinkolahdessa sekä Pikku Huopalahdessa.

Östersundomissa hyvätuloisten määrä on 10 vuoden kuluessa pienentynyt lähes kuudella prosenttiyksiköllä, mutta silti alueen aikuisista liki puolet kuuluu edelleen ylimpään tuloviidennekseen.

Korkeakoulutetut keskittyvät Helsingissä entistä vahvemmin samoille alueille. Vuonna 2021 suhteessa eniten korkeakoulutettuja oli saarialueilla: Lauttasaaren Vattuniemessä, Pohjois-Lauttasaaressa, Kulosaaressa, Tammisalossa sekä Kuusisaari–Lehtisaaren postinumeroalueella.