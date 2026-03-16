Tauko ohi: Kiinan sotilasralli Taiwanin ympärillä jatkuu

Taiwanin puolustusministeriö kertoi sunnuntaina, että kiinalaiset sotilaskoneet sen ympäristössä lisääntyivät taas. Määrä ehti vähentyä jyrkästi edeltävien parin viikon aikana ja herättää keskustelua.

Lauantaina Taiwanin puolustusministeriö havaitsi saaren ympäristössä 26 kiinalaista sotilaskonetta, joista 16 lensi sen pohjoisen, keskisen ja lounaisen ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle. Kiinan laivaston aluksia Taiwanin ympärillä havaittiin seitsemän.

Aiemmin radikaalisti vähentynyt määrä sai monet analyytikot raapimaan päätään. Oliko vetäytyminen tyyntä myrskyn edellä, vai mitä Kiina suunnitteli?

Taiwan ei raportoinut viikon ajan 27. helmikuuta – 5. maaliskuuta yhdestäkään kiinalaisesta sotilaskoneesta, joka olisi saapunut vyöhykkeelle. Maaliskuun kuudentenakin koneita oli vain kaksi, sitten ei taas neljään päivään mitään. Keskiviikosta perjantaihin liikettä oli vähän, kunnes lauantaina tilanne muuttui taas.

Lasku osui samaan aikaan Kiinan lainsäädäntöelimen vuosikokouksen kanssa. Tässä näytösluontoisessa kokouksessa tosin esiteltiin lisäksi raportti, jossa uhattiin Taiwanin itsenäisyysmielisiä tahoja ”ratkaisevilla iskuilla”. South China Morning Postin mukaan Kiina aikoo jatkaa asemenojensa merkittävää kasvattamista.

Vaikka tällaiset lennot ovat aiemminkin vähentyneet suurten tapahtumien ja pyhäpäivien aikana, oli tämän vuoden lasku tai tauko asiasta kertovan Politicon mukaan aiempaa merkittävämpi.

Siksi monet asiantuntijat arvioivat nyt, että vuosikokous ei ehkä ollutkaan ainoa syy liikennöinnin vähenemiselle. Toinen mahdollinen tekijä voisi olla halu rauhoittaa Kiinan välejä Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump on tiettävästi matkustamassa Kiinaan 31. maaliskuuta, vaikka Kiina ei ole vielä virallisesti vahvistanut vierailua.

Jotkut Kiinan ja Taiwanin väliseen jännitteeseen perehtyneet ovat ehdottaneet myös, että liikenteen väheneminen saattaa liittyä siihen että Kiina siirtyy sotilaskoulutuksen ja modernisoinnin seuraavaan vaiheeseen, ja armeija näyttää tutkivan uutta mallia joukkojensa yhteiskoulutukselle.

Kiina on vakuuttanut toistuvasti aikovansa vallata Taiwanin, tarvittaessa vaikka sotilaallisella voimalla. Sotilaskoneita ja laivastoaluksia on lähetetty näyttäytymään Taiwanin lähelle lähes päivittäin jo monta vuotta.

Taiwanin asevoimat onkin jo aiemmin antanut ymmärtää, ettei se näe syytä laskea omaa valmiuttaan tai muuttaa mitään muutakaan siksi, että Kiinan lentotoiminta olisi hiipunut. Puolustusministeri Wellington Koo totesi aiemmin, että Kiinan laivasto on pysynyt aktiivisena lähivesillä, vaikka sotilaslennot ovat hiipuneet.

Eivätkä ne sitten edes juuri hiipuneetkaan.

Kiinaa ja Taiwania on hallittu erikseen vuodesta 1949 lähtien, jolloin kommunistinen puolue nousi valtaan Pekingissä sisällissodan jälkeen. Voitettujen nationalistisen puolueen joukot pakenivat Taiwaniin, joka myöhemmin siirtyi sotatilasta monipuoluejärjestelmään.