Tätä Vladimir Putin pelkää – tutkijan mukaan pinnan alla kytee

Vladimir Putinin kello tikittää Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen Venäjä-tuntija Fiona Hill Foreign Policy-lehden haastattelussa. Nykyisin Brookings Institution-ajatushautomoon kiinnitetty Hill tunnetaan etenkin Yhdysvaltain edellisen presidentti Donald Trumpin hallinnon Venäjä-asiantuntijana. Hill on toiminut presidentinhallinnossa myös George W. Bushin ja Barack Obaman aikana. Hän on myös kirjoittanut elämäkerran Vladimir Putinista.

Monet asiantuntijat ovat varoittaneet ajan olevan Ukrainassa Venäjän puolella. Vaikka länsi onkin tukenut Ukrainaa sen puolustustaistelussa, pelkäävät analyytikot inflaation ja talven orastavan energiakriisin heikentävän lännen yksimielisyyttä. Tämä epävarmuus on juuri mitä Vladimir Putin haluaa, Fiona Hill sanoo.

Todellisuudessa myös Venäjän presidentin ajatukset ovat jo lähitulevaisuuden haasteissa, Hill arvioi. Hänen mukaansa neljättä kauttaan Venäjän presidenttinä istuva Putin pyrkii todennäköisesti jatkokaudelle vuonna 2024, ja pitkittynyt sota ja lännen pakotteet eivät jatkoaikeita helpota. Pakotteiden vaikutus tulee näkymään venäläisten lompakoissa ensi vuonna, Hill uskoo.

Vaikka Putin on vahva ja autoritaarinen johtaja, eivät kansan syvien rivien tunnot ole hänelle Hillin mukaan samantekeviä. Jo nyt Venäjän syrjäseuduilla esiintyy protesteja sotaa vastaan, ja Kremlin sisäpiirissä on myös niitä, joiden mielestä Putin ei jatkokautta ansaitse. Hänen asemansa on siis todellisuutta hankalampi, Hill väittää.

– Hän pelkää vuosien 2011 ja 2012 toistoa, jolloin hän viimeksi palasi presidentiksi. Tuolloin mielenosoituksia oli Moskovassa, Pietarissa ja muissa suurkaupungeissa. Putin tietää ,että pinnan alle on kätketty paljon tyytymättömyyttä. Ihmiset tukevat erikoisoperaatiota niin kauan kuin eliitin lapsia ei lähetetä eturintamaan tykinruoaksi.

Putin hakee nyt sodalle loppua, Hill sanoo, sillä tilanteen pitkittyminen heikentää hänen legitimiteettiään maan johtajana. Mitä heikommalta hänen asemansa ja suosionsa vaikuttaa, sitä paremmat mahdollisuudet Putinin kilpailijoilla on siirtää hänet sivuun, Hill toteaa.