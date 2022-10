”Tätä tarinaa Vladimir Putin haluaa itse kerrottavan”

Vladimir Putinin maalaama kuva Venäjästä lännen uhkaamana uhrina, ”nurkkaan ahdistettuna rottana”, on täysin väärä. Näin sanoo Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnéll. Hyökkäyssota Ukrainassa oli Venäjän oma valinta, ja lopettamalla sodan Venäjä myös päättää ahdinkonsa, hän toteaa.

Limnéll kommentoi aihetta Twitterissä, päivä sen jälkeen kun Venäjä liitti neljä Ukrainalle kuuluvaa aluetta laittomasti itseensä. Venäjän presidentti Putin piti pakkoliitosten hyväksymisen yhteydessä televisioidun puheen, jossa hän arvosteli länttä rajuin sanankääntein.

Putinin mukaan länsi pyrkii heikentämään Venäjää, ja puheessaan hän syytti länsimaita kiristyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Limnéllin mukaan Putinin puhe ei perustu faktoihin.

– Venäjä ei ole nurkkaan ahdistettu rotta, tarina jota Putin itse haluaa kerrottavan. Luodaan mielikuva ulkoisesta uhkasta, jolloin rotta on arvaamaton ja kaikki keinot sallittuja.

– Rottaa ei ole uhattu. Se on itse julmasti toiminut, aloittanut sodan – ja kärsimässä tappion, Limnéll kirjoittaa.

Vladimir Putin on kertonut julkisuudessa tapauksen lapsuudestaan Pietarissa, jossa hän on joutunut nurkkaan ahdistetun rotan jahtaamaksi. Tarinaa nurkkaan ahdistetusta rotasta on sittemmin usein käytetty kielikuvana Putinin tekoja arvioitaessa.

– Rotta voi itse lopettaa ahdistuksensa: lopettamalla sodan, vetäytymällä väkivalloin valtaamilta alueiltaan ja päättää kansanmurhan tekemisensä Ukrainassa.

– Sota on ollut rotan oma valinta. Ei ulospääsyä nurkasta etsiäkseen vaan imperialistisia tavoitteitaan edistääkseen, Limnéll päättää.