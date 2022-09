”Tätä kaikki pelkäsivät” – Todellisuus löi Venäjällä vasten kasvoja

Aleksanteri, 33, kuuli Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistamasta osittaisesta liikekannallepanosta vaimoltaan keskiviikkona.

– Sasha, he voivat viedä sinut, vaimo sanoi puhelimessa pian sen jälkeen, kun Aleksanteri oli saapunut työpaikalleen Moskovan keskustassa.

Vaikka Aleksanteri on palvellut armeijassa varusmiehenä lähes 15 vuotta sitten, hän ei ole koskaan ollut taistelussa. Siksi hän ei ole todennäköisesti ensimmäisten joukossa liikekannallepanoon liittyvissä kutsunnoissa.

Hän pelkää silti monen muun tavoin saavansa kutsuntapaperit ja joutuvansa rintamalle Ukrainan sotaan.

Presidentti Putinin mukaan kyseessä on vain osittainen liikekannallepano. Se koskee noin 300 000 reserviläistä, jotka on määrä kutsua palvelukseen. Virallisten yksityiskohtien puute on herättänyt hämmennystä ja pelkoa siitä, keitä kaikkia se tosiasiassa voisi koskea.

– Lähtisin mieluummin (maasta) kuin taistelisin tässä sodassa. Jos minut kutsutaan palvelukseen, haluaisin lähteä maasta, Aleksanteri kertoo The Guardian -lehdelle messenger-pikaviestimen välityksellä.

Hän kertoo olevansa huolissaan uudesta laista, joka kriminalisoi karkuruuden. Aleksanteri pelkää joutuvansa vankilaan kymmeneksi vuodeksi, jos hän pakenee.

– Se (pakeneminen) on mahdotonta.

Aleksanterin mukaan hänen pitäisi kutsuntojen sattuessa kohdalle todennäköisesti mennä armeijaan. Hän yrittää kuitenkin löytää keinon tämän välttämiseksi.

Todellisuus iski keskiviikkoaamuna vasten miljoonien venäläisten kasvoja. Ihmisille selvisi, että heidän täytyy mahdollisesti osallistua Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainassa. Lähes seitsemän kuukauden ajan monet venäläiset ovat yrittäneet ummistaa silmänsä Venäjän hyökkäykseltä ja Ukrainan sodalta. Nyt sota on tullut monien perheiden koteihin.

– Tätä kaikki pelkäsivät, kun sota alkoi, kertoo nimettömänä esiintyvä äiti, joka uskoo poikansa voivan saada kutsuntapaperit.

Venäjä ei ole toistaiseksi sulkenut rajojaan estääkseen kutsuntojen välttelijöitä pakenemasta. Mutta monet uskovat, että se voi olla seuraava askel.