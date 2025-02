EK:n veroehdotusta kehutaan vihreistä – ”Nykyisellään mutkikasta”

Elinkeinoelämä EK esittää kasvupaketissaan muun muassa perintö- ja lahjaveron poistamista, yritysten yhteisöverotuksen laskemista viidellä prosentilla, eniten tienaavien ansiotuloverotuksen keventämistä sekä osinkoverotuksen uudistamista. Vihreiden kansanedustajan Atte Harjanteen mukaan EK:n paketti tulisi kalliiksi ja haittojen verotus on unohtunut matkasta, mutta osinkoverotuksen suoraviivaistamisessa on sen sijaan ideaa.

– Olen samaa mieltä EK:n kanssa siitä, että Suomi tarvitsee rohkeampaa veropolitiikkaa, joka ohjaisi tuottavuuteen, investointeihin, yrittäjyyteen ja ekologiseen kestävyyteen. Myös maahanmuuton, asennemuutoksen ja fiksun sääntelyn tarpeesta on helppo olla pitkälti samaa mieltä, Harjanne sanoo tiedotteessa.

– EK:n veropaketti sellaisenaan kuitenkin heikentäisi julkista taloutta ja keskittäisi taloudellista varallisuutta reippaasti tilanteessa, jossa talous ja yhteiskunnallinen luottamus on jo koetuksella.

Harjanne pitää EK:n ehdotusta yhteisöveron keventämistä tehottamana ja kalliina tapana kannustaa kasvuun. EK:n ehdotuksessa vero kevenisi nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin.

– Suomen yhteisövero on EU:n jo keskiarvon alapuolella, eikä se ole auttanut toivotulla tavalla. Yhteisövero ei juurikaan jarruta start up -yrityksiä ja se on verrattain tehokas ja simppeli tapa kerätä verotuloja. Osinkoverotuksen suoraviivaistaminen ja keventäminen sen sijaan voisi olla fiksua, varsinkin jos samaan aikaan korjattaisiin listaamattomien yhtiöiden verohuojennuksen luomaa vinoumaa. Nykyinen osinkojen verotus on mutkikasta ja ohjaa pitämään pääomat yrityksissä tehottomasti. Se myös naittaa yrittäjän ja yrityksen talouden yhteen liikaa, Harjanne sanoo.

Yhteisöveron laskun ja esimerkiksi perintöveron poiston sijaan Harjanne penää rohkeampaa haittojen verotusta.

– Tehottomien ja ympäristölle haitallisten verotukien karsinta ja rohkeampi ympäristöhaittojen verotus ohjaisi taloutta ilmaston ja luonnon kannalta kestäviin raameihin ja toisi liikkumavaraa keventää työn verotusta, panostaa osaamiseen ja perua epäreiluja ja lyhytnäköisiä leikkauksia. Olisin toivonut haittojen hinnoittelusta ja tehottomien tukien purkamisesta vahvempaa viestiä myös EK:lta, Harjanne toteaa.