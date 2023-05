Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla toteaa Suomen tarvitsevan välttämättömän korjausliikkeen, josta ei tule helppo.

Salla viittaa twiitissään Ylen uutiseen Euroopan komission keskiviikkoisesta raportista. Siinä komissio kiinnitti huomiota niihin EU:n jäsenvaltioihin, joiden julkinen velka on yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

EU:n sääntöjen mukaan valtioiden tulee vähentää velkaansa viidellä prosentilla siitä velasta, joka ylittää 60 prosentin viitearvon. Mainituista valtioista kolme, Ranska, Italia ja Suomi, eivät kyenneet tähän. Suomi on ainoa 60 prosentin velkarajan ylittävä valtio, jonka velkasuhde käytännössä yhä kasvoi viime vuonna.

Sallan mukaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen Suomelle jättämä perintö on armoton.

– Ero aiempiin kriiseihin on, että tämä hallitus teki pysyviä menolisäyksiä eikä edes yrittänyt rakentaa tietä velan takaisinmaksuun pitkälläkään aikavälillä. Korjausliike on välttämätön, eikä missään nimessä helppo, Salla twiittaa.

Myös europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kiinnittää asiaan huomiota Twitter-julkaisussaan.

– Tässä se demarihallituksen perintö nyt sitten on. Ei liene kovinkaan tyypillistä, että Suomi ja Italia mahtuvat samaan lauseeseen kun puhutaan taloudenpidosta ja velkaantumisesta, Sarvamaa kirjoittaa.

– Mutta nyt se on näin – valitettavasti.

